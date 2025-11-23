Otvorena biračka mjesta u Istočnom Sarajevu

Izvor:
Biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u Istočnom Sarajevu jutros su otvorena na vrijeme, u 7.00 časova, potvrdili su za ATV predsjednici Opštinskih izbornih komisija.
Pravo glasa u Opštini Pale ima 19.970 birača, na 38 redovnih biračkih mjesta, 2 mobilna tima. Na jednom biračkom mjestu nema struje, radi se na otklanjanju kvara, kaže za ATV predsjednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević.
U Istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.136 birača, na 18 redovnih biračkih mjesta, 2 mobilna tima.
U Opštini Istočna Ilidža pravo glasa ima 13.664 birača, na 24 redovna biračka mjesta i 4 mobilna tima.
U opštini Istočni Stari grad pravo glasa ima 1.084 birača, na 4 redovna biračka mjesta.
U Trnovu glasa 1.291 birača, na 4 redovna i jedan mobilni tim. U ovoj opštini kasnilo se sa otvaranjem jednog biračkog mjesta.
Kada je u pitanju opština Sokolac tu pravo glasa ima 10.394 birača, na 15 redovnih biračkih mjesta, jedan mobilni tim.
