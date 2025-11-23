Logo

Voda nosi sve pred sobom: Ženu odnijela bujica, 30 kuća odsječeno od svijeta

Izvor:

Tanjug

23.11.2025

07:35

Komentari:

0
Вода носи све пред собом: Жену однијела бујица, 30 кућа одсјечено од свијета
Foto: Printscreen/Youtube/TimesofOman

Najmanje jedna osoba poginula je u Albaniji u poplavama koje su izazvale jake kiše, koje su padale proteklih nekoliko dana, saopštila je danas policija albanska zemlje.

Policija je saopštila da je telo žene (76) pronađeno nakon što se nivo vode povukao u poplavljenoj jugoistočnoj opštini Devol, prenosi AP. Poplave su najviše štete izazvale u ruralnim regionima na jugu Albanije, a u selu Dušar je 30 porodica odsječeno od svijeta, jer su zbog poplava neprohodni putevi.

Снијег

Društvo

Poledica i ugažen snijeg otežavaju saobraćaj u višim predjelima

Padavine su izazvale izlivanje reka Vjosa i Seman a prema Agenciji za civilnu zaštitu, u severozapadnom regionu Leža oko 220 hektara zemljišta je pod vodom.

Postoji zabrinutost da bi uslovi mogli da se pogoršaju, jer se prognoziraju nove padavine u narednim danima, navodi AP.

Tagovi:

Poplave

Albanija

