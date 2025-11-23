Koliko građani trebaju izdvojiti za izgradnju montažne kuće?

Potražnja za montažnim kućama širom Republike Srpske iz godine u godinu raste, ali vlasnici firmi koji se bave izgradnjom upozoravaju građane koji bi se skućili na ovaj način da će od naredne godine cijene znatno porasti zbog poskupljenja materijala i nedostatka kvalifikovane radne snage.

Naime, prema riječima proizvođača, montažne kuće su pristupačne, ekološke, tople i useljive u kratkom roku, a vijek trajanja materijala je oko 100 godina.

Dragan Berić, vlasnik firme za izradu montažnih kuća "Berić" iz Banjaluke, kazao je za "Nezavisne novine" da su kupci uglavnom mladi bračni parovi.

"Ranije nam je trebalo oko 30 dana da izgradimo jednu montažnu kuću, sad nam je potrebno oko 60 dana, jer imamo dosta problema sa kvalifikovanom radnom snagom", kazao je Berić.

Pojasnio je da je trenutna cijena po metru kvadratnom 900 maraka, ali da se od naredne godine očekuju više cijene.

"Mislim da će cijene ići na 1.250 maraka, jer sve ispod toga je neisplativo", naglašava Berić.

Kako je rekao, najviše se traže kuće veličine od 70 do 120 metara kvadratnih.

Ističe da se u posljednje vrijeme pojavljuje dosta lažnih oglasa po društvenim mrežama da neke firme jeftino prave montažne kuće.

U banjalučkoj firmi "Trend" ističu da im posao raste iz dana u dan, a svim firmama je zajedničko da ih mahom posjećuju mladi ljudi.

"Dosta mladih parova se odlučuje da kupi kuću na ovaj način, a cijene po kvadratu se kreću od 900 do 1.100 KM, a radimo na području cijele BiH", kazali su u ovoj firmi.

Istakli su da u ovu cijenu nije uključena izgradnja temelja, te dodali da gradnju temelja nude samo na području Banjaluke.

Kako su pojasnili, od potpisivanja ugovora sa kupcima do početka radova čeka se dva do dva i po mjeseca.

"Za samu izgradnju kuće potrebno je 90 dana", kazali su iz ove firme.

Istakli su da je najmanja kvadratura koja se može graditi 40 metra kvadratnih.

"Gradimo od 60, 65 i 120 kvadrata", pojašnjavaju iz ove firme.

Dodaju da od naredne godine očekuju i veće cijene jer, kako kažu, svi dobavljači materijala su im već najavili poskupljenja.

"Još uvijek ne znamo koliko će to iznositi", dodali su iz ove firme.

Radenko Rosić, vlasnik firme koja se bavi proizvodnjom montažnih kuća "Roleks" iz Omarske, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da se potražnja za montažnim kućama skoro svakodnevno povećava.

"Traži se sve veći kvalitet, ali veliki problem nam pravi to što nemamo radnika, te kad radnici nauče da rade ovaj posao, odlaze u inostranstvo", kazao je Rosić.

Ističe da je potražnja puno veća u odnosu na prošlu godinu i generalno su ove kuće iz godine u godinu sve traženije.

"Dosta klijenata nam je iz dijaspore, ali sigurno je u 80 odsto slučajeva da ljudi ne žive tu, nego su ovd‌je dva puta godišnje", kazao je Rosić.

"Supruga i ja smo se odlučili za montažnu kuću jer je finansijski isplativija, brže se gradi i energetski je efikasnija od klasične gradnje", rekao je jedan Srpčanin koji uskoro treba da se skući na placu koji je nedavno kupio u Banjaluci.

Istakao je još jednu prednost ovakvog vida gradnje krova nad glavom.

"Brzina gradnje je veoma bitna za one koji su podstanari, pa ne morate na duži period istovremeno da plaćate ratu stambenog kredita i kiriju. Za nekoliko mjeseci dobijete ključ u ruke i tako se riješite stanarine, dok kod klasične gradnje na useljiv objekat čekate i po nekoliko godina i tako budete izloženi velikom finansijskom opterećenju", kazao je on, pišu Nezavisne.