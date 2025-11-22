Logo

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

Izvor:

ATV

22.11.2025

19:10

Komentari:

0
Електропривреда моли грађане: Циљ нам је...
Foto: ATV

Štednja štednja to je riječ koja zajedno sa strujom obilazi energo sisteme regije. Štednja odzvanja i Elektroprivredom Srpske. Već se povlače neki potezi i objavljuju pozivi.

ERS je ranije pozivala one koji proizvode struju na malim solarnim elektranama, sada se pozivaju i oni koji su na prenosnoj mreži BiH da proizvedenu energiju prodaju baš ovom preduzeću. Cilj je jasan.

"Cilj nam je da tu energiju unaprijed obezbijedimo da se bar počnemo baviti što više trgovinom da kupujemo energiju jeftinu koliko je to moguće, a da čuvamo našu bilećku akumulaciju koja je srce sistema i istu tu energiju iz bilećke akumulacije da prodajemo samo u špicevima na berzi kada su cijene preko 250 evra i na taj način ostvarujemo profit od izvoza električne energije", rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove u ERS-u.

Od 1700 malih elektrana na distributivnoj mreži ERS-u se javilo za sada 30-ak. Štedjeti struju u ovim hladnim danima nije lako. Kako temperatura pada brojila brže okreću jer se struja pokazala kao trenutno najpovoljniji energent. U ERS-u su spremni na veću potrošnju ali opet šalju apel.

"Ja i ovom prilikom apelujem na naše potrošače da štede električnu energiju jer svaki kilovat koji ostane u sistemu ERS-a je veoma značaja", rekao je Zoran Vuković, izvršni direktor za snabdjevanje u ERS-u.

93 miliona maraka iz ERSa je otišlo na subvenciju potrošača, kaže Vuković. Cijene struje u Federaciji su veće ali krizu nisu izbjegli. U Elektroprivredi BiH očekuju gubitak od 61 milion maraka a sve zbog uvoza i loše hidrologije.

"Ono što moram takođe kazati jeste da je iznenađujuće u zadnjih 19 godina kako imamo mjerenja najlošija hidrologija u EBiH je bila baš u prvom kvartalu 2025 godine to je naravno sve uticalo na minus", rekao je Sanel Buljubašić, direktor Elektroprivrede BiH.

Cijene struje u Srpskoj niže su nego kod komšija. Cijena za javno snabdijevanje u Srpskoj za jedan kilovat iznosi 3,9 eurocenti, kod EPBiH to košta 5,25, u Srbiji je 5,35 a u Hrvatskoj čak 7,3 eurocenta.

Podijeli:

Tag:

Struja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Објекат компаније Дукат

Ekonomija

Poznata kompanija u Srpskoj gradi objekat vrijedan 10 miliona

2 h

0
Фолксваген отпушта чак 25.000 запослених

Ekonomija

Folksvagen otpušta čak 25.000 zaposlenih

5 h

0
Винарије из Српске на Винској визији Отвореног Балкана

Ekonomija

Vinarije iz Srpske na Vinskoj viziji Otvorenog Balkana

5 h

0
Шта свињари очекују: Расте ли цијена свињетине у наредним данима

Ekonomija

Šta svinjari očekuju: Raste li cijena svinjetine u narednim danima

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Sve spremno za prijevremene izbore

19

15

Novi Nacrt zakona o turizmu regulisaće rad turističkih subjekata

19

12

Masovna otmica đaka: Oteto 315 učenika i nastavnika

19

10

Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

19

05

Prvi snijeg donio stare probleme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner