Elektroprivreda moli građane: Cilj nam je...

Štednja štednja to je riječ koja zajedno sa strujom obilazi energo sisteme regije. Štednja odzvanja i Elektroprivredom Srpske. Već se povlače neki potezi i objavljuju pozivi.

ERS je ranije pozivala one koji proizvode struju na malim solarnim elektranama, sada se pozivaju i oni koji su na prenosnoj mreži BiH da proizvedenu energiju prodaju baš ovom preduzeću. Cilj je jasan.

"Cilj nam je da tu energiju unaprijed obezbijedimo da se bar počnemo baviti što više trgovinom da kupujemo energiju jeftinu koliko je to moguće, a da čuvamo našu bilećku akumulaciju koja je srce sistema i istu tu energiju iz bilećke akumulacije da prodajemo samo u špicevima na berzi kada su cijene preko 250 evra i na taj način ostvarujemo profit od izvoza električne energije", rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove u ERS-u.

Od 1700 malih elektrana na distributivnoj mreži ERS-u se javilo za sada 30-ak. Štedjeti struju u ovim hladnim danima nije lako. Kako temperatura pada brojila brže okreću jer se struja pokazala kao trenutno najpovoljniji energent. U ERS-u su spremni na veću potrošnju ali opet šalju apel.

"Ja i ovom prilikom apelujem na naše potrošače da štede električnu energiju jer svaki kilovat koji ostane u sistemu ERS-a je veoma značaja", rekao je Zoran Vuković, izvršni direktor za snabdjevanje u ERS-u.

93 miliona maraka iz ERSa je otišlo na subvenciju potrošača, kaže Vuković. Cijene struje u Federaciji su veće ali krizu nisu izbjegli. U Elektroprivredi BiH očekuju gubitak od 61 milion maraka a sve zbog uvoza i loše hidrologije.

"Ono što moram takođe kazati jeste da je iznenađujuće u zadnjih 19 godina kako imamo mjerenja najlošija hidrologija u EBiH je bila baš u prvom kvartalu 2025 godine to je naravno sve uticalo na minus", rekao je Sanel Buljubašić, direktor Elektroprivrede BiH.

Cijene struje u Srpskoj niže su nego kod komšija. Cijena za javno snabdijevanje u Srpskoj za jedan kilovat iznosi 3,9 eurocenti, kod EPBiH to košta 5,25, u Srbiji je 5,35 a u Hrvatskoj čak 7,3 eurocenta.