U Srpskoj rođene 23 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 10 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Prijedoru i Zvorniku rođeno je po pet beba, u Bijeljini i Banjaluci po četiri, u Gradišci i Doboju po dvije, a u Istočnom Sarajevu jedna.

U Prijedoru su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku četiri djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini jedna djevojčica i tri dječaka, u Banjaluci četiri dječaka, a u Gradišci i Doboju po jedna djevojčica i dječak, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.

U porodilištima u Foči, Trebinju, Nevesinju nije bilo poroda.