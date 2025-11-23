Propao čuveni proizvođač namještaja: Okrivio je i prodavce

Pet godina nakon što se našao u istoj situaciji, lanac prodavnica nameštaja Alinea stavljen je pod sudsku kontrolu odlukom Trgovinskog suda u Marseju ovog četvrtka, 20. novembra. Kompanija ima šestomesečni period posmatranja, što daje nadu za oporavak.

Ova odluka je donijeta zbog posebno zabrinjavajuće finansijske situacije. Alinea je stavljena pod sudsku kontrolu ovog četvrtka, 20. novembra, odlukom Trgovinskog suda u Marseju. Sud je ovu odluku propratio periodom posmatranja od šest meseci. To možda omogući lancu prodavnica nameštaja iz Mulliez galaksije da napravi plan za oporavak. Ova situacija podseća na onu od pre pet godina, kada je kompanija sa 36 prodavnica i 1.200 zaposlenih takođe bila stavljena pod sudsku kontrolu.

Prošle godine, Alinea je zabilježila negativan neto rezultat od 47 miliona evra na promet od 162 miliona evra, što je daleko od planova za postizanje ravnoteže iz 2023. godine, kada je kompanija osnovana 1989. godine predstavila svoj plan transformacije u cilju ponovnog pokretanja brenda. Nakon prvog sudskog mešanja, Alineu su preuzeli njeni akcionari. Nakon što je izgubila 17 prodavnica i 1.000 zaposlenih, integrisala je dvadesetak prodavnica Zodio, još jednog lanca iz Muliez galaksije.

"Uprkos obukama, Zodio prodavnice nisu mogle brzo da ostvare promet, sa ljudima koji još nisu imali iskustva i nisu znali da prodaju kauče ili krevete", povjerava sindikalni izvor za AFP. Što se tiče Franka Rosentala, stručnjaka za komercijalni marketing, on smatra da "kulture nisu bile iste", istovremeno podsećajući da kriza u sektoru nekretnina utiče na ovo tržište. Konkurencija giganata poput najpoznatijeg brenda namještaja takođe smanjuje manevarski prostor.

"Uprava "je izrazila nadu da će pronaći jednog ili više kupaca, iako je trenutno sve u tajnosti i ne možemo ništa da saznamo", objašnjava sindikalni izvor.

"Strahujemo da će ovo eventualno preuzimanje biti samo djelimično i da neće obuhvatiti sve prodavnice", dodaje piše "Capital.france."