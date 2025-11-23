MUP Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na glasačkim mjestima

Dio biračkih mjesta na području Republike Srpske u Republici Srpskoj još nije otvoren zbog snježnih nepogoda. Proces glasanja na biračkim mjestima koja su otvorena, se odvija mirno i bez incidenata.

"Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske „Izbori 2025“ prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Zbog održavanja prijevremenih izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Republike Srpske (referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući akviziciju) rade danas do 19,00 časova.

U cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika MUP Republike Srpske izdao je dvije naredbe:

Srbija Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

"Naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj u periodu od 00,00 časova dana 23.11.2025. godine do 06,00 časova dana 24.11.2025. godine. Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, u periodu od 00,00 časova do 24,00 časa dana 23.11.2025. godine", dodali su iz MUP-a Srpske.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.