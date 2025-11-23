Ova namirnica smanjuje obim struka za samo četiri nedjelje

Ljudi koji pokušavaju da smršaju najprije razmišljaju o strogoj zabrani hrane, ali dugoročne analize pokazuju da takav pristup rijetko uspijeva jer je teško stalno se odricati omiljenih namirnica.

Djelotvornije je usmjeriti se na ono što možemo da jedemo, što potvrđuje i istraživanje u kojem su osobe koje su pratile intuitivno jedenje izgubile više kilograma od onih koje su samo brojale kalorije.

Srbija Posjekla muža nožem, pa pozvala policiju i dala bizarno opravdanje

Upravo zato ljekari ističu jednu iznenađujuću namirnicu koja može dovesti do značajnog gubitka kilograma u samo četiri nedjelje.

Jedna nova studija otkrila je da svakodnevna konzumacija 45 grama oraha može značajno smanjiti obim struka u četiri nedjelje. Kardiološkinja dr Karol Votson objašnjava da su orasi bogati netopljivim vlaknima.

"Orasi su bogati netopljivim vlaknima koja mogu pomoći zdravlju srca ograničavanjem dobijanja na težini, poboljšanjem crijevne mikrobiote i smanjenjem upale", navela je za Parade.

Republika Srpska Dukić: Jedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

Internista i kardiolog dr Asimin Čima dodaje da ta vlakna pomažu i u snižavanju LDL holesterola.

"Netopljiva vlakna djeluju poput sunđera u digestivnom sistemu i upijaju čestice holesterola, sprečavajući njihov ulazak u krvotok", objašnjava on.

Ljekar dr Maršal S. Randž preporučuje da se orasi jedu umjereno i kao zamjena za kaloričniju hranu.

Orasi imaju i dodatne koristi za kardiovaskularno zdravlje. Dr Čima ističe da biljna omega-3 ALA "hladi upalu u krvnim sudovima i stvara mirnije okruženje u arterijama".

Društvo U Srpskoj rođene 23 bebe

Dr Votson objašnjava da antioksidansi u orasima "smanjuju oksidaciju holesterola", dok dr Čima dodaje da oni "neutralizuju slobodne radikale i pružaju dodatni sloj zaštite za arterije", prenosi Dan.