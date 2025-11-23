Logo

U Banjaluci bez prijavljenih problema od otvaranja biračkih mjesta

Izvor:

RTRS

23.11.2025

08:30

Komentari:

1
У Бањалуци без пријављених проблема од отварања бирачких мјеста
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori. Kada je u pitanju najveći grad Srpske, predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka, Dubravko Malinić ističe da od otvaranja glasačkih mjesta, nije bilo prijavljenih problema.

"Još nemamo precizan podatak da li su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, ali nismo imali prijavljene probleme. Postoje mjesta bez struje i mobilne telefonije, tako da nemamo sve podatke", kaže Malinić, prenosi RTRS.

U Banjaluci je registrovano 192.327 birača, na 254 redovna mjesta, a pored toga, angažovano je 25 mobilnih timova koji će obići 800 birača.

"Rezultatima ćemo raspolagati kada se posljednje biračko mjesto zatvori. Imamo i 308 birača koji su registrovani za glasanje putem pošte", podsjetio je Malinić.

Снијег

Gradovi i opštine

Jedno biračko mjesto u Mrkonjić Gradu nije otvoreno zbog snježnih nanosa

Kada su u pitanju lokacije biračkih mjesta, Malinić podsjeća da se ona nisu mijenjala u odnosu na prošle izbore.

"Građani glasaju na biračkim mjestima na kojima su glasali na prošlim izborima. Tu nije bilo značajnijih promjena. Mi smo ukupno obučili 2060 članova odbora. Imenovano je 550 predsjednika i zamjenika i svi su obučeni i pripremljeni za rad", naglasio je Malinić.

Poručuje da će prvi presjek izlaznosti biti u 11 časova i 40 minuta, te će tada biti poznato koliko je ljudi glasalo.

