Sanja Vučić otkrila zašto je napustila ''Uraganke''

Izvor:

Telegraf

23.11.2025

08:47

Komentari:

0
Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

Pjevačica Sanja Vučić (32) proslavila se u grupi "Hurricane", u kojoj je nekada bila sa Ksenijom Knežević i Ivanom Boom Nikolić, a sad je progovorila o izlasku iz iste.

Od izlaska iz grupe, Sanja godinama nije otkrivala pravi razlog zašto se razišla sa svojim koleginicama a sada je riješila da otkrije šta se dogodilo.

Снијег

Gradovi i opštine

Jedno biračko mjesto u Mrkonjić Gradu nije otvoreno zbog snježnih nanosa

Manjak uspjeha je bio bitan faktor, ali nije jedini.

Sanja kaže da je rad u grupi više nije ispunjavao, te da joj je to bilo zanimljivo dok je bila mlađa i neiskusna.

- Nismo imale hitove kao ranije što smo imale, to je bio prirodan slijed, logično - rekla je Sanja Vučić.

- A i čini mi se da je bivstvovanje u grupi nekako tinejdžerski - dodala je za "Grand" u svom stilu.

Ona je, inače, svjesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.

- Rijetko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.

Избори Република Српска 2025

Republika Srpska

MUP Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na glasačkim mjestima

- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.

Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.

- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je Vučićeva.

