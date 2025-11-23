Tuga u Derventi: Preminula Maja Glišić

23.11.2025
11:11
Komentari:0
Dvadesetjednogodišnja Dervenćanka Maja Glišić, čija životna borba je ujedinila sugrađane, izgubila je životnu bitku.
Maja je bolovala od zloćudnog karcinoma želuca, a poslije višemjesečnih hemioterapija, tumor se smanjio, te je obavljena operacija u Beogradu u srijedu. Nažalost, Maja je preminula, prenosi Derventski list.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
3 h1
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
17 h0
Najnovije
Najčitanije
13
03
13
01
12
52
12
50
12
44
Trenutno na programu