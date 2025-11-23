Logo

Tuga u Derventi: Preminula Maja Glišić

23.11.2025

11:11

Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић
Foto: Društvene mreže/screenshot

Dvadesetjednogodišnja Dervenćanka Maja Glišić, čija životna borba je ujedinila sugrađane, izgubila je životnu bitku.

Maja je bolovala od zloćudnog karcinoma želuca, a poslije višemjesečnih hemioterapija, tumor se smanjio, te je obavljena operacija u Beogradu u srijedu. Nažalost, Maja je preminula, prenosi Derventski list.

Derventa

preminula djevojka

