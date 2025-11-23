Izlaznost birača u Bijeljini manja nego na prethodnim izborima

Izvor:
Izlaznost birača u Bijeljini do 9.45 časova je 4,08 odsto i manja je nego na prethodnim izborima kada je bila sedam odsto, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.
Božićeva je navela da se veća izlaznost, uobičajeno, očekuje u popodnevnim i večernjim časovima.
"Za sada sve teče kako treba, nemamo nijedan problem ni prigovor", izjavila je novinarima Božićeva koja je posjetila tridesetak biračkih mjesta.
