Logo

Izlaznost birača u Bijeljini manja nego na prethodnim izborima

Izvor:

SRNA

23.11.2025

10:33

Komentari:

0
Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима
Foto: ATV

Izlaznost birača u Bijeljini do 9.45 časova je 4,08 odsto i manja je nego na prethodnim izborima kada je bila sedam odsto, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

Božićeva je navela da se veća izlaznost, uobičajeno, očekuje u popodnevnim i večernjim časovima.

Јокић-Никола-29092025

Košarka

Jokić zabilježio 44 koša, 13 skokova i sedam asistencija

"Za sada sve teče kako treba, nemamo nijedan problem ni prigovor", izjavila je novinarima Božićeva koja je posjetila tridesetak biračkih mjesta.

Podijeli:

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

Košarka

Jokić zabilježio 44 koša, 13 skokova i sedam asistencija

2 h

0
Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци

Republika Srpska

Željka Cvijanović glasala u Banjaluci

2 h

0
Синиша Каран на гласању

Republika Srpska

Siniša Karan obavio svoju građansku dužnost

2 h

0
Огласио се Аца Лукас након хапшења: Нису смјели да ме пусте у хотел да спавам

Scena

Oglasio se Aca Lukas nakon hapšenja: Nisu smjeli da me puste u hotel da spavam

2 h

0

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Gradovi i opštine

Terenske ekipe ''Elektrokrajine'' saniraju distributivnu mrežu u više gradova i opština

3 h

1
Једно бирачко мјесто у Мркоњић Граду није отворено због сњежних наноса

Gradovi i opštine

Jedno biračko mjesto u Mrkonjić Gradu nije otvoreno zbog snježnih nanosa

4 h

0
Плави балон

Gradovi i opštine

Prijedor: Inicijativa za otvaranje dnevnog centra za autizam

17 h

0
Рунић: Механизација на терену, чишћење путева према приоритетима

Gradovi i opštine

Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner