Jokić zabilježio 44 koša, 13 skokova i sedam asistencija

Košarkaši "Sakramento kingsa" pobijedili su na gostovanju "Denver nagetse" uz rezultat 128:123, a srpski košarkaš Nikola Jokić za 37 minuta dao je 44 poena, te ostvario 13 skokova i sedam asistencija.

Jokiću su tri asistencije nedostajale da zabilježi novi tripl-dabl učinak.

U trećem susretu ove sezone prvi put su pobjedu odnijeli košarkaši "Sakramenta".

Ni ekipa "Denvera" nije bila kompletna jer se Kristijanu Braunu i Džulijanu Stroteru na spisku povrijeđenih igrača pridružio Aron Gordon.

Iako su tokom većeg dijela utakmice bili u vođstvu, "Nagetsi" su pred svojim navijačima upisali drugi neuspjeh u posljednja četiri meča, a ukupno četvrti od početka sezone, dok je "Sakramento" prekinuo niz od osam poraza.

Nikola Jokić

