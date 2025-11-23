Logo

Dvije pucnjave u Čikagu: Ima mrtvih i ranjenih

Jedna osoba je ubijena, a osam je ranjeno u dvjema pucnjavama u petak kasno uveče u centru Čikaga, u okrugu Lup, prenijeli su danas lokalni mediji, navodeći da su se pucnjave dogodile neposredno nakon što je nekoliko ulica dalje, u parku Milenijum, zasvijetlela velika božićna jelka.

Sedam tinejdžera je povrijeđeno u prvoj pucnjavi, koja se, prema policijskim informacijama, dogodila u blizini Čikaškog pozorišta oko 21.50 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 1

Svijet

Ruski PVO uništio 75 dronova tokom noći

Tokom druge pucnjave u gradu, koja se dogodila oko 30 minuta kasnije, upucane su dvije osobe, od kojih jedna fatalno.

Policija je zatekla sedam ranjenih osoba, starosti od 13 do 17 godina, koje su u stabilnom zdravstvenom stanju prebačene u bolnicu Stroger i u Dečju bolnicu Luri.

Nakon te druge pucnjave, u bloku 100, policija je pronašla dvije ranjene osobe sa prostrelnim ranama, od kojih je jedna prebačena u bolnicu Nortvestern, gdje je konstatovana smrt i proglašena je mrtvom.

Druga ranjena osoba, osamnaestogodišnji muškarac, prebačena je u istu bolnicu u teškom stanju sa prostrelnom ranom u nozi.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Gradovi i opštine

Terenske ekipe ''Elektrokrajine'' saniraju distributivnu mrežu u više gradova i opština

Predsjednik Donald Tramp je u subotu popodne na svojoj platformi Truth Social objavio da je došlo do "masovnog kriminala i nereda u Čikagu".

- Guverner Priker i gradonačelnik Čikaga, ljudi sa niskim koeficijentom inteligencije, odbijaju pomoć savezne vlade u situaciji koja bi se mogla brzo rješiti. Ljudi im poručuju - dovedite Trampa - objavio je američki predsednik.

