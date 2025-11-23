Raste broj oboljelih od opasne infekcije

Od početka sezone, u Republici Srpskoj je prijavljeno ukupno prijavljeno 24.989 slučajeva akutne respiratorne infekcije (ARI).

Prijavljena su i 2.584 slučaja infekcija sličnih gripu, dok je zbog teške akutne respiratorne infekcije (SARI) na bolničkom liječenju završilo 470 ljudi.

Kako su saopštili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, najveću učestalost oboljenja sličnih gripu prijavile su regije Bijeljina i Foča.

Najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija je u uzrasnoj grupi 30-64 i 5-14, dok su u kategoriji SARI infekcija najviše obolijevali najmlađi i najstariji.

"Prema trenutno dostupnim podacima Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije za 44. Sedmicu, aktivnost gripa na regionalnom nivou ostaje ispod praga sezonske aktivnosti. Međutim, indikatori nastavljaju da rastu sa relativno niskim brojem detekcija. Povećanje je izraženije u ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Gotovo sva detekcija virusa gripe bila je tipa A, pri čemu je u većini A(H3) – ističu iz IJZ.

Kako kažu, većina indikatora SARS‑CoV‑2 aktivnosti u regiji nastavlja da opada, sa varijacijama među zemljama. XFG ostaje dominantna varijanta korona virusa u regionu, a stopa smrtnosti od kovida je niska.

Aktivnost respiratornog sincicijalnog virusa raste iznad međusezonskih nivoa, ali je i dalje niska.

"Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi, neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene, kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Pored redovnog pranja ruku toplom vodom i sapunom, pokrivanja usta maramicom prilikom kihanja i kašljanja, jako je važno često provjetravati prostorije", poručuju iz IJZ, piše Srpskainfo.