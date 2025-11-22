Zdravlje na tanjiru: Borovnice pomažu u snižavanju holesterola i šećera u krvi

Samo jedna šolja borovnica dnevno može da obezbijedi mnoštvo hranljivih materija: 24 procenta vašeg dnevnog unosa vitamina C, 36 procenata vitamina K, 25 procenata mangana, koji pomaže u zgrušavanju krvi i promoviše snagu kostiju i mišića, i 14 procenata dijetetskih vlakana, prema Klivlendskoj klinici.

Ovi mali grumenčići su fenomenalno puni vitamina i minerala – kaže dr Evelina Grejver, kardiolog u Univerzitetskoj bolnici Nort Šor u Nortvel Heltu u Njujorku i dodaje:

– Veoma je važno razumijeti kako pomažu u kontroli holesterola, potencijalno pomažu u kontroli šećera u krvi, kako smanjuju krvni pritisak i kako generalno smanjuju inflamatorni odgovor u krvnim sudovima i time smanjuju rizik od srčanih oboljenja.

Kontrolišite holesterol

Borovnice su bogate rastvorljivim vlaknima, koja pomažu crevima da uklanjaju žuč i upravljaju holesterolom, poznatim faktorom rizika za kardiovaskularno zdravlje. Rastvorljiva vlakna to čine tako što se vezuju za holesterol, soli, minerale i druge komponente žuči i uklanjaju ih putem otpada iz tijela.

– Rastvorljiva vlakna su prirodni sistem za čišćenje, koji pomaže u održavanju niskog nivoa holesterola – kaže Julija Zumpano, dietolog, registrovani dijetetičar u klinici Klivlend u Ohaju.

Pregled objavljen u maju 2019. u časopisu “Nutrients” pokazao je da borovnice imaju više grama po šolji vlakana nego jabuke, jagode, breskve i šljive. Ista studija je otkrila da većina Amerikanaca ne konzumira potrebnu količinu vlakana dnevno – 38 grama dnevno za muškarce mlađe od 50 godina i 25 grama za žene mlađe od 50 godina – tako da bi dodavanje borovnica u ishranu bio jednostavan način da povećate unos vlakana i kontrolišete holesterol.

Drži šećer u krvi pod kontrolom

Borovnice mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi. Voće se često naziva prirodnim slatkišima, ali borovnice imaju efekat snižavanja nivoa šećera u krvi u poređenju sa drugim voćem.

– Trenutno smo usred vrućeg ljeta i svi volimo da pojedemo lijepu hladnu lubenicu ili dinje, koje su odlične. Međutim, imaju toliko šećera – kaže dr Grejver i ističe:

– Borovnice zapravo imaju malo šećera, bez obzira koliko slatkog ukusa mogu biti.

To znači da je manja vjerovatnoća da će izazvati skok nivoa šećera u krvi, što je ključna prednost za osobe sa dijabetesom koje takođe imaju srčano oboljenje.

Kontrolisana studija objavljena u časopisu „Current Developments in Nutrition“ u martu 2020. godine otkrila je da konzumiranje 22 grama (g) liofilizovanih borovnica svakog dana (što je ekvivalentno oko jednoj šolji svežih borovnica) koristi kardiometaboličkom zdravlju kod muškaraca sa dijabetesom tipa 2. Ali potrebno je sprovesti dodatna istraživanja kako bi se uzeli u obzir svi ljudi.