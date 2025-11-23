Logo

Htio da zaradi, a ostao bez 130.000 evra

23.11.2025

09:26

Хтио да заради, а остао без 130.000 евра
Foto: Pexel/Kevin Ku

Policija istražuje prevaru na internetu u kojoj je 51-godišnji hrvatski državljanin oštećen za više od 130.000 evra.

Muškarac je krajem avgusta 2023. godine prevaren, naišavši na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute.

Nakon što je otvorio link iz oglasa, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao finansijski savetnik i ponudila mu brzo bogaćenje kroz ulaganje.

ЦИК БиХ

Republika Srpska

Oglasili se iz CIK-a: Zbog loših vremenskih prilika pojedina birališta nisu otvorena na vrijeme

Tokom nekoliko nedjelja, lažni "zaposleni" iste kompanije tražili su od njega da uplati novac na više računa, ukupno 132.867 evra. Kada nije dobio obećanu dobit niti povraćaj novca, shvatio je da je prevaren i prijavio slučaj policiji.

U toku je kriminalistička istraga radi utvrđivanja identiteta počinilaca i svih okolnosti ove internet prevare, saopštila je splitsko-dalmatinska policija, piše Biz portal.

