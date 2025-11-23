Logo

Užas u Srbiji: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, prijetio da će je ubiti

Informer

23.11.2025

09:20

Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити
Foto: Tanjug

Policija u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom.

Osumnjičeni je najprije tokom verbalne svađe sa majkom prijetio da će je ubiti, a nakon toga joj zadao više udaraca u predjelu glave.

Жаир Болсонар

Svijet

Bolsonaro pokušao lemilicom da ošteti narukvicu za elektronski nadzor

Potom je majku, kako se sumnja, u autobusu u beogradskoj opštini Lazarevac takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.

Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.

