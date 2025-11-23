Užas u Srbiji: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, prijetio da će je ubiti

Izvor:
Policija u Lazarevcu uhapsila je u petak muškarca (41) zbog jezivog nasilja nad majkom.
Osumnjičeni je najprije tokom verbalne svađe sa majkom prijetio da će je ubiti, a nakon toga joj zadao više udaraca u predjelu glave.
Potom je majku, kako se sumnja, u autobusu u beogradskoj opštini Lazarevac takođe rukama više puta udario u glavu pred prisutnim putnicima.
Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za nasilje u porodici. Istragu vodi Opštinsko javno tužilaštvo u Lazarevcu.
