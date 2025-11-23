Logo

Jolić: Putevi u Kneževu i širom Republike Srpske prohodni i bez zastoja

23.11.2025

08:55

Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја
Foto: ATV

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske", Srđan Jolić, poručio je da su svi putevi na području Kneževa prohodni.

- Ovog jutra putevi su svi prohodni, ne samo na teritoriji Kneževa, nego i na teritoriji cijele Republike Srpske. Što se tiče puta u Kneževu, nije bilo zastoja - istakao je Jolić za RTRS.

Ekonomija

Propao čuveni proizvođač namještaja: Okrivio je i prodavce

Dodao je da su se pojavljivale brojne dezinformacije o stanju na putevima i izrazio veliku zahvalnost svim radnicima koji su djelovali na vrijeme kako ne bi došlo do zastoja u saobraćaju.

- Snijeg je bio veliki, i izražavam zahvalnost radnicima. Bilo je preko 60 centimetara snijega, ali nije bilo zastoja. Snijeg je u sat vremena napadao 15 centimetara. Odmah smo poduprli broj grtalica i kamiona i nije došlo do zastoja u saobraćaju - naglasio je Jolić.

Naglašava da ukoliko dođe do novih padavina, ekipe su spremne i da imaju dovoljno mehanizacije i abrazivnog materijala.

Избори

Banja Luka

U Banjaluci bez prijavljenih problema od otvaranja biračkih mjesta

- Bilo je mnogo dezinformacija da su putevi zatvoreni, ali sve je prohodno, i mogu sa zadovoljstvom da kažem da su svi magistralni putevi prohodni. Naredne nedjelje očekujemo nove centimetre snijega. Mi ćemo biti spremni za to. Pripremljeni smo, povećan je broj kamiona i teške mehanizacije, i ne može nas ove godine iznenaditi - zaključio je Jolić.

Srđan Jolić

