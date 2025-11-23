Logo

Sutra sjednica Kolegijuma NSRS

Izvor:

ATV

23.11.2025

09:25

Komentari:

0
Сутра сједница Колегијума НСРС
Foto: ATV

U Banjaluci će sutra biti održana sjednica skupštinskog Kolegijuma na kojoj bi trebalo da se utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 28. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Sjednicu Kolegijuma sazvao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

ЦИК БиХ

Republika Srpska

Oglasili se iz CIK-a: Zbog loših vremenskih prilika pojedina birališta nisu otvorena na vrijeme

Sjednica je zakazana u 14.00 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Komentari (0)
13

08

Minić glasao u Šamcu

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

