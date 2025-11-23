Sutra sjednica Kolegijuma NSRS

Izvor:
23.11.2025
U Banjaluci će sutra biti održana sjednica skupštinskog Kolegijuma na kojoj bi trebalo da se utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 28. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Sjednicu Kolegijuma sazvao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Sjednica je zakazana u 14.00 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine.
