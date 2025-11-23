Logo

Oglasili se iz CIK-a: Zbog loših vremenskih prilika pojedina birališta nisu otvorena na vrijeme

Izvor:

ATV

23.11.2025

09:23

Komentari:

0
Огласили се из ЦИК-а: Због лоших временских прилика поједина биралишта нису отворена на вријеме
Foto: ATV

Biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske otvorena su u 7.00 časova, a zatvaraju se večeras u 19.00 časova, dok pojedina nisu otvorena na vrijeme zbog loših vremenskih prilika, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Iz komisije navode da snježne padavine otežavaju pristup pojedinim biračkim mjestima, te da problem stvara i nestanak električne energije.

Полиција Србија

Hronika

Užas u Srbiji: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, prijetio da će je ubiti

Zbog otežane kominikacije CIK BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta.

Komisija je u stalnoj komunikaciji sa svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja, ističe se u saopštenju.

Odziv birača na redovnim biračkim mjestima do 11.00 časova CIK će saopštiti u 12.00 časova.

Избори

Banja Luka

U Banjaluci bez prijavljenih problema od otvaranja biračkih mjesta

Prvi preliminarni rezultati biće objavljeni večeras u 23.00 časa na internet stranici www.izbori.ba.

Podijeli:

Tagovi:

CIK BiH

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болсонаро покушао лемилицом да оштети наруквицу за електронски надзор

Svijet

Bolsonaro pokušao lemilicom da ošteti narukvicu za elektronski nadzor

4 h

0
Из система испао 35-киловолтни далековод

Društvo

Iz sistema ispao 35-kilovoltni dalekovod

4 h

0
Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја

Društvo

Jolić: Putevi u Kneževu i širom Republike Srpske prohodni i bez zastoja

4 h

0
Пропао чувени произвођач намјештаја: Окривио је и продавце

Ekonomija

Propao čuveni proizvođač namještaja: Okrivio je i prodavce

4 h

0

Više iz rubrike

МУП Српске: Изборни дан почео без инцидената на гласачким мјестима

Republika Srpska

MUP Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na glasačkim mjestima

4 h

0
Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Republika Srpska

Dukić: Jedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

5 h

0
Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Republika Srpska

Otvorena biračka mjesta u Srpskoj: Počelo glasanje

5 h

0
Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

Republika Srpska

Otvorena biračka mjesta u Istočnom Sarajevu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Minić glasao u Šamcu

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner