Oglasili se iz CIK-a: Zbog loših vremenskih prilika pojedina birališta nisu otvorena na vrijeme

Biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske otvorena su u 7.00 časova, a zatvaraju se večeras u 19.00 časova, dok pojedina nisu otvorena na vrijeme zbog loših vremenskih prilika, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Iz komisije navode da snježne padavine otežavaju pristup pojedinim biračkim mjestima, te da problem stvara i nestanak električne energije.

Zbog otežane kominikacije CIK BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta.

Komisija je u stalnoj komunikaciji sa svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja, ističe se u saopštenju.

Odziv birača na redovnim biračkim mjestima do 11.00 časova CIK će saopštiti u 12.00 časova.

Prvi preliminarni rezultati biće objavljeni večeras u 23.00 časa na internet stranici www.izbori.ba.