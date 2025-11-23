Obilne padavine pokrenule klizišta, poginulo najmanje 90 ljudi

Najmanje 90 ljudi je poginulo, a još 12 se vodi kao nestalo nakon što su višednevne obilne kiše u Vijetnamu dovele do poplava i klizišta.

Vijetnamska vlada saopštila je da je širom zemlje oštećeno 186.000 domova i da je više od tri miliona grla stoke je nastradalo, prenosi danas BBC, navodeći da zvaničnici procjenjuju da je šteta vrijedna više stotina miliona funti.

Region Htio da zaradi, a ostao bez 130.000 evra

Planinska provincija Dak Lak je teško pogođena, sa više od 60 smrtnih slučajeva od 16. novembra.

Poplave su najnoviji ekstremni vremenski događaj koji je pogodio Vijetnam posljednjih mjeseci, nakon što su tajfuni Kalmaegi i Bualoi pogodili zemlju u razmaku od nekoliko nedjelja.

Oko 258.000 ljudi od jutros je bez struje, a dijelovi glavnih auto-puteva i željezničkih pruga su bili blokirani, saopštili su zvaničnici.

Vojni i policijski resursi su mobilisani da pomognu u najteže pogođenim područjima.

Republika Srpska Sutra sjednica Kolegijuma NSRS

Naučnici objašnjavaju da je Vijetnam više izložen ekstremnim vremenskim događajima zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, što je učinilo tajfune jačim i češćim.