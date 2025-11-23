Logo

Terenske ekipe ''Elektrokrajine'' saniraju distributivnu mrežu u više gradova i opština

SRNA

23.11.2025

09:51

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Sve terenske ekipe "Elektrokrajine" i danas od ranih jutarnjih časova saniraju distributivnu mrežu u više gradova i opština zapadnog dijela Republike Srpske, koje su pogodile snježne padavine, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Portparol "Elektrokrajkine" Predrag Klincov naveo je da elektromonteri u izrazito teškim uslovima, zbog nepristupačnih lokalnih puteva i zakrčenih šumskih staza, nastoje podići srušene stubove i zamjeniti provodnike koji su se kidali pod teretom mokrog snijega.

Doktor

Zdravlje

Raste broj oboljelih od opasne infekcije

Klincov je rekao da je najteža situacija u višim i šumovitim područjima Banjaluke i to u dijelovima rejona Bronzani Majdan, Manjača, Piskavica, Potkozarje, sela prema Kneževu i Ponir, zatim, u Prnjavoru i to u selima Potočani, Hrvaćani, Kokori Galjipovići i Lišnja, te opštini Čelinac.

Teška situacija je i u Kneževu i to u dijelovima naselja Borak, Majdan, Grubaci, Vujinovići i Makarići, Mrkonjić Gradu - dijelovima naselja Pula, Novo Naselje, Surjan, Liskovica, te dijelovima Šipova, Ribnika i okolnih rubnih opština.

Bez napajanja električnom energijom su, kako je navedeno, i potkozarska sela Gradiške i to Turjak, Grbavci, Lužani, Jurkovice, Miljevići, pojedina sela na području Prijedora - Dragotinja, Donja Ljubija i Jelićka, Kozarske Dubice - Rakovica, Pucari i Knežica, Novog Grada - Svodna i Dolina Japre, te Krupe na Uni - Vojskova i Dubovik.

Вијетнам-клизиште-невријеме-23112025

Svijet

Obilne padavine pokrenule klizišta, poginulo najmanje 90 ljudi

"Laktaški elektromonteri angažovani su na uspostavi električne energije u selima Devetina, Rajčevići, Kadinjani i Gornja Slatina, ekipe iz Srpca saniraju kvarove prema Gornjoj Lepenici i Selištu, dok je u Kotor Varošu preostao dio dalekovoda Šiprage, odnosno selo Kruševo Brdo", rekao je Klincov.

On je istakao da će terenski timovi "Elektrokrajine" raditi na sanaciji mreže do kasnih večernjih časova kako bi što više potrošača dobilo električnu energiju.

Elektrokrajina

Struja

