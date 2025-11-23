Oglasio se Aca Lukas nakon hapšenja: Nisu smjeli da me puste u hotel da spavam

Pjevač Aca Lukas se oglasio i otkrio šta se dogodilo nakon što je uhapšen tokom nastupa u Makedoniji.

Naime, Aca Lukas je uhapšen tokom nastupa u jednom lokalu u Makedoniji jer, kako je navedeno u saopštenju makedonske policije, nije imao potrebnu dozvolu.

Pjevač se sada oglasio na Instagramu i otkrio šta se dogodilo u lokalu u kom je pjevao.

"Pola sata pred kraj nastupa došla je policija, prekinula nastup i tražila da ja pođem sa njima u stanicu. Nisam uhapšen, išao sam svojim autom. U stanici sam dobio informaciju da nastup nije regularan i prijavljen, da ja na neregularan način radim… Mada sam par dana pre nastupa poslao kopiju pasoša, kako to uvek radimo, da bih prijavio nastup. Dakle, prijavljen je, ali možda je inspektor nešto loše uradio, nema veze sa mnom. Svakako sam cijelu noć ostao (u stanici) dok sudija za prekršaje nije došao", rekao je Lukas, prenosi Blic.

On je dodao da između ostalog za sve krivi vlast u Makedoniji.

Svijet Dvije pucnjave u Čikagu: Ima mrtvih i ranjenih

"Ovo nije moj prvi nego hiljadu i prvi nastup ikada u Makedoniji. Tamo je publika sjajna, ljudi, i mnogo volim tamo da pjevam. Nikada nisam nikakav eksces napravio u Makedoniji", rekao je Lukas.

On je zatim istakao da će preispitati mogućnost da do daljnjeg ne nastupa u Makedoniji.

"Čak nisu smjeli da me puste u hotel da spavam, pa ujutru da dođem kod sudije za prekršaje. Nego sam celu noć sedeo sa njima. Policija u Kavdarcima je bila jako korektna, čak su me izvinjavali. Jedan čovjek mi je rekao da li mogu da vam se izvinim u ime makedonskog narod", rekao je Lukas u svom obraćanju na Instagramu.