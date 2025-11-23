Željka Cvijanović glasala u Banjaluci

Izvor:
ATV
23.11.2025
10:32
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala je danas u Banjaluci.
Svoju građansku dužnost obavila je u 8.30 časova na biračkom mjestu u Školi za sluhom oštećene na Paprikovcu.
Republika Srpska
Siniša Karan obavio svoju građansku dužnost
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu