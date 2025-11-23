Logo

Željka Cvijanović glasala u Banjaluci

Izvor:

ATV

23.11.2025

10:32

Komentari:

0
Жељка Цвијановић гласала у Бањалуци
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala je danas u Banjaluci.

Svoju građansku dužnost obavila je u 8.30 časova na biračkom mjestu u Školi za sluhom oštećene na Paprikovcu.

СИниша Каран-23112025

Republika Srpska

Siniša Karan obavio svoju građansku dužnost

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Željka Cvijanović

Prijevremeni izbori 2025

