Muškarac izboden dok je uzimao novac na bankomatu: Bore mu se za život

Telegraf

23.11.2025

10:55

0
Jeziv zločin desio se jutros u 2.55 na bankomatu na Mirijevu, kada je muškarac A. Š. (46) izboden dok je podizao novac! Njemu se ljekari bore za život.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', svirepi zločin desio se u sitne sate ispred bankomata u Mirijevu. Iza muškarca koji je podizao novac, niotkuda se stvorio čovjek koji je krenuo mučki da ga ubada.

Novac mu nije uzeo.

Nesrećni muškarac zadobio je teške povrede nakon uboda u grudi, bubrege i noge.

Tagovi:

Beograd

pokušaj pljačke

