"Avaz" prenosi da su osumnjičeni braći, a radi se o četrdesettrogodišnjaku i četrdestjednogodišnjaku iz Tuzle.

Njima je Opštinski sud Tuzla na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg d‌ječaka iz Tuzle počinili krivično d‌jelo polni odnos s d‌jetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.

"U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa d‌jecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog d‌jeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet", rekli su iz Kantonalnog tužilaštva TK.

Mediji takođe nezvanično prenose da je navodno jedan od osumnjičenih i ranije počinio slično zlod‌jelo.

Podsjećamo da je ovaj slučaj u petak potresao javnost kada je vijest o silovanju d‌jeteta dospjela u javnost a odmah se oglasilo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona o ovome stravičnom događaju.

Osumnjičeni su uhapšeni i pritvoreni a zbog specifičnosti situacije i činjenice da je u pitanju maloljetna žrtva, detalji ovog šokantnog slučaja i okolnosti pod kojima se sve desilo, nisu saopšteni.