RHMZ izdao upozorenje: Evo gdje će vodostaji biti u porastu

Izvor:

Kurir

23.11.2025

11:05

Komentari:

0
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hidrološko upozorenje za 23. novembar zbog vodostaja koji će biti u porastu.

"Na gornjem toku Južne Morave, Veternici, Jablanici, Vlasini i Pustoj tokom 22/23. novembra vodostaji će ponovo biti u porastu sa mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa", navode iz RHMZ-a.

Hronika

Muškarac izboden dok je uzimao novac na bankomatu: Bore mu se za život

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, danas oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima uz manje povećanje visine snega.

Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku umeren do pojačan, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni.

U ponedeljak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.

Do petka (28.11.) pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.

Za vikend (29.-30.11.) prestanak padavina i delimično razvedravanje.

(Kurir)

Tag:

vodostaji rijeka

