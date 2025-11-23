Logo

Ogromno drvo se srušilo u Sarajevu, oštećeno više automobila

23.11.2025

11:26

Foto: Klix video/Screenshot

U ulici Grbavička u Sarajevu, zbog snijega, palo je veliko stablo. Stablo je potpuno istrunulo u korijenu, a policija je trenutno na terenu. Na sreću, niko od prolaznika, djece ili stanara nije povrijeđen, iako je više vozila oštećeno.

Stanari ističu da u ovoj ulici svakodnevno prolaze djeca koja idu u školu, odrasli na posao, ali i posjetioci obližnjih poslovnih prostora.

"Sreća je što je danas nedjelja, u radnom danu posljedice bi mogle biti mnogo teže", kazali su.

Oni naglašavaju da ovo nije izolovan slučaj, već dugogodišnji problem neplanski sađenog i neodržavanog drveća.

"Svake godine velike grane padaju na vozila i stvaraju štetu, a direktna opasnost po građane je sve veća. Drveće se takođe naslanja na zgrade, a ranije smo imali ozbiljan problem sa korijenjem koje je ugrožavalo temelje objekta. Tada je jedno stablo već moralo biti uklonjeno, ali problem nije sistemski riješen", dodaju stanari.

U međuvremenu je drvo izrezano kako bi se omogućio neometan prolazak vozila i pješaka.

Policija i nadležne službe su na terenu i vrše procjenu štete, a građani apeluju na brzu reakciju kako bi se spriječile slične nesreće u budućnosti.

Sarajevo

palo drvo

