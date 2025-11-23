Stižu prvi podaci o izlaznosti

Na području opštine Istočni Stari Grad do 11.00 časova glasalo je 11,21 odsto od 1.084 registrovana birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Nemanja Nikolić.

Nikolić je dodao da se izbori odvijaju bez problema, uključujući i biračko mjesto na Brusu, na Trebeviću, gdje jutros u vrijeme otvaranja birališta nije bilo električne energije.

Na području opštine Istočni Stari Grad otvorena su četiri redovna biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

U Petrovcu/Driniću do 11.00 časova glasala su 74 birača ili 6,38 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Bojan Ćulibrk.

On je naveo da nema poteškoća u dosadašnjem dijelu izbornog dana i da proces funkcioniše nesmetano.

U Petrovcu/Driniću glasa se na dva biračka mjesta, a broj registrovanih građana s pravom glasa je 1.160, dok je 15 građana prijavljeno za glasanje putem pošte.

Oštra Luka

U Oštroj Luci je do 11.00 časova glasalo 238 građana ili 5,79 odsto upisanih u birački spisak, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Ivana Đukić.

Ona je navela da nema većih problema, da su putevi prohodni i da su tri biračka mjesta i dalje bez struje.

U Oštroj Luci glasa se na sedam biračkih mjesta i uz jedan mobilni tim, a na biračkom spisku je 4.110 registrovanih lica s pravom glasa.

Šamac

Na šamačkom području su do 11.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala 1.554 birača ili 10,32 odsto, a glasanje protiče bez problema i gužve, izjavila je Srni Opštinske izborne komisije (OIK) Šamac Ružica Mokrić.

Prema riječima Mokrićeve, najveća izlaznost je do sada u Mjesnoj zajednici Škarić, gdje je glasalo 24,46 odsto birača, a najmanja na biračkom mjestu Obudovac dva, gdje još niko nije izašao da glasa.

Ona je podsjetila da se glasanje odvija na 26 biračkih mjesta, pravo glasa ima 15.359 birača, a organizovana su i tri mobilna tima. Putem pošte biračko pravo glasa ima 1.048 lica.

Bijeljina

Izlaznost birača u Bijeljini do 9.45 časova je 4,08 odsto i manja je nego na prethodnim izborima kada je bila sedam odsto, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

Božićeva je navela da se veća izlaznost, uobičajeno, očekuje u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

"Za sada sve teče kako treba, nemamo nijedan problem ni prigovor", izjavila je novinarima Božićeva koja je posetila tridesetak biračkih mjesta.

Rogatica

U opštini Rogatica do 11.00 časova izašlo je 13,40 odsto birača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Neda Obradović.

Obradovićeva je rekla da još nije stabilizovano napajanje električnom energijom na četiri biračka mjesta, ali da to ne remeti izborni proces.

Za birače na području Rogatice otvoreno je 20 biračkih mjesta, tu su i dva mobilna tima, a pravo glasa ima 8.631 birač koji će do 19.00 časova moći da glasaju za jednog od šest kandidata.

Milići

U Milićima je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 10.00 časova glasalo 997 birača ili 12,23 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Mirko Savić.

Savić je dodao da se veća izlaznost očekuje u poslijepodnevnim i večernjim časovima, što se pokazalo na prethodnim izborima.

On je napomenuo da glasanje protiče bez teškoća na svih 14 redovnih biračkih mjesta, kao i na biračkom mjestu u Srednjoškolskom centru za glasanje na nepotvrđenim biračkim listićima.

Savić je istakao da bez problema rade i dva mobilna tima obezbijeđena za građane koji zbog bolesti ne mogu izaći na biračko mjesto.

Istočna Ilidža

Na biračkim mjestima za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u opštini Istočna Ilidža do 11.00 časova glasala su 1.942 birača ili 14,19 odsto upisanih u birački spisak, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Aleksandar Ristić.

U Istočnoj Ilidži za 13.683 birača otvorena su 24 redovna biračka mjesta, a formirana su i četiri mobilna tima za današnje izbore.

Istočno Novo Sarajevo

Do 11.00 časova u Istočnom Novom Sarajevu glasalo je 1.147 birača, odnosno 9,47 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Mira Škrba Tomić.

Ona je dodala da se izborni proces odvija bez problema.

Pravo glasa u ovoj opštini ima 12.136 birača.

Bratunac

U opštini Bratunac do 11.00 časova na birališta je izašlo 1.018 birača ili 5,71 odsto od ukupno 19.128 upisanih u birački spisak, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK).

U ovaj broj uračunati su i glasovi koje je prikupio mobilni tim.

Član Opštinske izborne komisije u Bratuncu Ivana Milanović rekla je da se izbori održavaju na 32 biračka mjesta, a protiču bez teškoća i ikakvih primjedbi.

Milanovićeva je istakla da je birački proces počeo na vrijeme i da se odvija po planu.

Pale

U opštini Pale na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 11.00 časova glasalo je 10,36 odsto upisanih u birački spisak, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Predrag Slijepčević.

On je precizirao da je od 19.970 birača do 11.00 časova glasalo njih 2.068.

Slijepčević je dodao da povremeno nestaje struje na biračkim mjestima u Kadinom Selu i na Jasiku, ali da se izborni proces odvija redovno.

U opštini Pale glasanje je organizovano na 38 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

Foča

Glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Foči protiče mirno i bez problema, a izlaznost u prvim časovima je znatno manja nego na redovnim izborima, rekli su predsjednici biračkih odbora.

Na tri biračka mjesta u mjesnoj zajednici Gornje Polje upisano je 2.396 birača, a u prva dva časa glasalo je stotinak birača, odnosno oko četiri odsto.

– Slabija je izlaznost, nema nikakvih problema, sve je uredno – rekao je predsjednik Biračkog odbora Gornje Polje, Filip Perišić.

Od 1.788 birača registrovanih na tri biračka mjesta u Dušanovu, u prva dva časa glasalo je 46, a od 1.427 birača na dva mjesta u Lazarevu pravo glasa iskoristilo je njih 45.

Na biračkom mjestu „Miljevina jedan“ registrovano je 830 birača, a do 9.00 časova pravo glasa iskoristila su 32 građanina, potvrdio je predsjednik Biračkog odbora Nemanja Avram.

Na biračkom mjestu „Miljevina dva“ izlaznost je znatno manja. Od 247 registrovanih birača pravo glasa, do 9.30 časova, iskoristio je samo jedan birač, potvrdio je predsjednik biračkog odbora Dejan Petrović.

U Foči se glasa na 27 redovnih biračkih mjesta, a pravo glasa ima 16.241 birač.

Prijedor

U Prijedoru je do 11.00 časova glasalo 5.895 građana ili 6,89 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Željko Škondrić.

Škondrić je naveo da je najveća izlaznost u Gornjoj Omarskoj i iznosi više od 13 odsto, a najmanja na jednom biračkom mjestu na Hambarinama sa 1,11 odsto.

"Što se tiče mobilne telefonije, ti kvarovi su otklonjeni. Radi se još na otklanjanju kvarova elektromreže", rekao je Škondrić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je uspostavljeno napajanje strujom u Ljubiji, Ljeskarama i Volaru, a da će prema informacijama iz "Elektrodistribucije" do 14.00 časova biti uspostavljeno i napajanje u Kamičanima, Babićima i Lamovitoj.

"Tamo imamo pet-šest biračkih mjesta", dodao je Škondrić.

Za glasanje u Prijedoru na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj registrovano je oko 85.000 građana, glasa se na 129 redovnih biračkih mjesta i uz dva mobilna tima.

Lopare

Na području Lopara do 11.00 časova glasalo je 1.640 birača, odnosno 13,95 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Davor Vićić.

Prema njegovim riječima, do sada izborni dan protiče mirno i bez primjedbi.

Zbog jučerašnjeg nevremena veliki dio područja opštine Lopare nema struje.

Pravo glasa na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Loparama ima 11.759 građana na redovnim biračkim mjestima, dok su za glasanje putem pošte prijavljena 502 birača.

Na terenu rade dva mobilna tima, a izborni proces nadgleda 40 posmatrača.

Naredni presjek izlaznosti najavljen je za 15.00 časova.

Laktaši

U Laktašima je do 11.00 časova glasalo 15 odsto od 33.626 registrovanih birača, izjavila je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.

"Sve teče regularno, nije prijavljen nijedan problem. Nadamo se da će tako ostati do kraja", navela je Nišićeva.

U Laktašima ima 49 redovnih biračkih mjesta i pet mobilnih timova.