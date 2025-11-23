Stručnjaci otkrili: Kako predatori na društvenim mrežama vrbuju mlade

Stručnjaci u Japanu upozorili su da zlonamjerni akteri koriste društvene mreže za manipulaciju mladih koji izražavaju samoubilačke misli, navodeći ih na samoubistvo ili iskorišćavajući na druge načine.

Policija je saopštila da je tinejdžerka iz prefekture Jamagata preminula od trovanja ugljen-monoksidom nakon što ju je 36-godišnji Hiroki Kišinami iz Fukušime dovezao i ostavio u šatoru, prenio je Kjodo.

Kišinami je uhapšen i optužen za pomaganje i podsticanje samoubistava pet osoba, od kojih su četiri preminule. Istraga je pokazala da je Kišinami kontaktirao mlade ljude putem društvenih mreža i da je preusmeravao razgovore na privatne aplikacije. Pored toga, optužen je i za seksualno zlostavljanje maloljetnice i krađu novca.

Stručnjaci ističu da je broj mladih koji samoubilačke misli objavljuju na mrežama u porastu i da su većina njih tinejdžeri i osobe u dvadesetim godinama.

Iako je ukupni broj samoubistava u Japanu opao sa 34.427 u 2003. na oko 20.000 u 2024. godini, samoubistva mladih, naročito žena mlađih od 20 godina, bilježe "alarmantan porast".

Vladine i nevladine organizacije sprovode savetodavne i preventivne programe putem društvenih mreža, dok specijalizovane škole nude ličnu i onlajn podršku, kako bi se mladi povezali sa pouzdanim savjetnicima i zajednicom koja im može pomoći u kriznim situacijama, piše B92.