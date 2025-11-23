Logo

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

Srđan Jezdimir (45), koji je označen kao jedan od najvećih srpskih narko-bosova, poznat i kao srpski Eskobar, osuđen je u Ekvadoru na 10 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom kokaina.

Presuda je izrečena 21. novembra, a osuđeno je ukupno sedam osoba, među kojima i državljanin Srbije, ali i njegova supruga Aleksandra Domingo F. O. Ona je, takođe, kažnjena sa 10 godina zatvora. Presudom su obuhvaćeni i Vilsona Andresa M.F. i Karen Natali A.H. i drugi.

"Okrivljeni su preko nekoliko firmi, koje su se između ostalog bavile i uzgojem škampa, oprali preko 11 miliona dolara zarađenih prodajom narkotika. Istraga je otvorena 2024. godine, kada je grupa uhapšena, a među njima je bio i Srđan Jezdimir. Tokom postupka svjedočilo je 76 svedoka i izvedeni su brojni dokazi. Utvrđeno je da su okrivljeni preko legalnih firmi u Ekvador ubacili milione dolara od prodaje kokaina", navode lokalni mediji detalji slučaja i dodaju:

"Prema istrazi, između 2021. i 2023. godine, državljanin Srbije Jezdimir i njegova supruga Aleksandra Dominga F.O. navodno su primili više od 1,3 miliona američkih dolara iz Njemačke preko kompanije Jezdimir Fernandez SA" kasnije nazvane "Vivo Pro Vobis". Tako su održavali privid legalnosti nezakonito stečenoj imovini.

Kako dalje navode, dio tih sredstava je iskorišćen za kupovinu 89 hektara seoskog zemljišta, teške mehanizacije, kao i za izgradnju i pokretanje farme škampa.

"Takođe, kupovina oklopnih vozila, luksuzne robe i druge imovine bez ekonomskog opravdanja bila je očigledna", navedeno je u optužnici.

