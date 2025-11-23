U toku pripreme za Putinovu posjetu Indiji

Rusija i Indija se aktivno pripremaju za posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina, koja će se održati početkom decembra, rekao je Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika.

"Mi i indijska strana se aktivno pripremamo za posjetu i nadamo se da će biti plodonosna u svakom smislu. Datumi su dogovoreni. Zvanično ćemo ih objaviti zajedno sa našim indijskim partnerima, ali mogu reći da je u pitanju početak decembra", rekao je Ušakov novinarima.

Ruski predsjednik će naredne nedjelje posjetiti Kirgiziju, gde će, između ostalog, učestvovati na samitu Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB) koji se održava u Biškeku, piše Sputnjik.