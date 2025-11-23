Logo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

ATV

23.11.2025

13:50

Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno i vjetrovito vrijeme, a na jugu i zapadu povremeno će duvati olujni jugo.

Jutro će biti vrlo hladno uz jači mraz i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama biće magle. Očekuje se naoblačenje na zapadu uz postepeno jačanje južnog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne, uveče i u noći na utorak u Hercegovini i na jugozapadu će padati kiša, povremeno će biti i jačih padavina.

Vjetar će ujutro biti slab, zatim umjeren i jak, južnih smjerova. Na zapadu povremeno olujni udari, a na krajnjem sjeveru vjetar ostaje slab.

илу-струја-13112025

Gradovi i opštine

Širom HNK nema struje, ekipe na terenu

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus devet do minus tri, na jugu do dva, u višim predjelima od minus 12, a najviša dnevna biće od tri do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno vrijeme, lokalno pada slaba kiša, a na planinama snijeg, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Mrakovica minus četiri, Kneževo minus tri, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Sarajevo, Sokolac i Han Pijesak minus jedan, Srebrenica i Čemerno nula, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Rudo i Srbac jedan, Banjaluka i Doboj dva, Višegrad tri, Foča četiri, Bileća i Mostar šest i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

