Papa apelovao za oslobađanje otete djece i nastavnika

Papa Lav pozvao je na hitno puštanje djece i nastavnika otetih ove sedmice iz katoličke škole u Nigeriji, što je jedna od najvećih masovnih otmica ikada zabilježenih u toj zemlji.

- Bio sam duboko potresen kada sam saznao za otmice sveštenika, vjernika i učenika u Nigeriji i Kamerunu. Osjećam veliki bol, posebno zbog mnogih mladića i žena koji su oteti i zbog njihovih uznemirenih porodica - rekao je papa Lav na kraju mise na Trgu Svetog Petra.

Region Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

On je dodao da upućuje iskren apel za hitno oslobađanje talaca i poziva nadležne vlasti da donesu odgovarajuće i blagovremene odluke da bi se osiguralo njihovo oslobađanje.

- Pozivam na molitvu za našu braću i sestre i crkve i škole uvijek i svuda ostanu mjesta sigurnosti i nade - rekao je papa Lav.

Naoružani ljudi u Nigeriji oteli su u petak 315 učenika i nastavnika iz škole "Sveta Marija" na sjeverozapadu zemlje, saopštilo je Hrišćansko udruženje Nigerije.