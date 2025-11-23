Logo

Papa apelovao za oslobađanje otete djece i nastavnika

Izvor:

SRNA

23.11.2025

13:41

Foto: Tanjug

Papa Lav pozvao je na hitno puštanje djece i nastavnika otetih ove sedmice iz katoličke škole u Nigeriji, što je jedna od najvećih masovnih otmica ikada zabilježenih u toj zemlji.

- Bio sam duboko potresen kada sam saznao za otmice sveštenika, vjernika i učenika u Nigeriji i Kamerunu. Osjećam veliki bol, posebno zbog mnogih mladića i žena koji su oteti i zbog njihovih uznemirenih porodica - rekao je papa Lav na kraju mise na Trgu Svetog Petra.

Полиција Црна Гора

Region

Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

On je dodao da upućuje iskren apel za hitno oslobađanje talaca i poziva nadležne vlasti da donesu odgovarajuće i blagovremene odluke da bi se osiguralo njihovo oslobađanje.

- Pozivam na molitvu za našu braću i sestre i crkve i škole uvijek i svuda ostanu mjesta sigurnosti i nade - rekao je papa Lav.

Naoružani ljudi u Nigeriji oteli su u petak 315 učenika i nastavnika iz škole "Sveta Marija" na sjeverozapadu zemlje, saopštilo je Hrišćansko udruženje Nigerije.

Nigerija

papa Lav

