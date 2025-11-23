Logo

Vozač izbacio djevojku iz javnog prevoza zbog psa: Intervenisala i policija

Crna-hronika.info

23.11.2025

14:39

Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Jedna Sarajka će dugo pamtiti kasnu subotnju vožnju sarajevskim javnim prevozom.

Naime, nesvakidašnja situacija dogodila se sinoć oko 23:30 sati u jednom od GRAS-ovih tramvaja.

njemacka zastava

Svijet

Njemačka povećala broj deportacija od početka godine

Vozač GRAS-a istjerao je djevojku iz tramvaja zbog kućnog ljubimca – psa, a zbog svega su morali intervenisati i policijski službenici MUP-a KS.

Prema riječima svjedoka, djevojka je sa cukom ušla u tramvaj, ali vozač nije htio nastaviti vožnju.

“Sve se desilo na tramvajskoj stanici Socijalno. Vozač je zaustavio tramvajski saobraćaj nakon što je putnica u tramvaj ušla sa psom. Govorio joj je da izađe i da se psi ne mogu voziti javnim prevozom. Djevojka nije htjela da izađe, a vozač nije htio da nastavi vožnju. Vozač je rekao da će pozvati policiju ukoliko djevojka ne izađe, a što je na kraju i učinio”, govori za Crnu Hroniku jedan od svjedoka.

I stvarno je sarajevska policija intervenisala zbog psa u tramvaju.

Избори, Теслић

Republika Srpska

Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

“Nakon skoro 35 minuta čekanja i blokiranja tramvajskog saobraćaja stigla je policija. Djevojka je nakon njihovog dolaska izašla iz tramvaja uz riječi “da je nepravedno što je tjeraju zbog cuke””, rekao je čitalac za pomenuti portal.

Treba napomenuti i da na nekim tramvajima stoji istaknuta naljepnica da je “zabranjeno uvoditi životinje u GRAS-ovim vozilima”.

gradski prevoz

Sarajevo

