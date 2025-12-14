Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

Malo je igrača koji su bili tako uspješni kao štoperi u Premijer ligi, kao Nemanja Vidić.

Dva puta je biran za igrača sezone u Premijer ligi, sa timom koji je tada vodio Aleks Ferguson, osvojio je 15 trofeja, stekao stasus božanstva među navijačima slavnog kluba sa Old Traforda.

Vidić je bio gost emisije na kanalu CBS “Sports Golazo” i pričao je o aktuelnom trenutku u kom se nalazi njegov nekadašnji klub za koji je nastupao od 2006. do 2014. godine.

Mančester Junajted u ponedjeljak dočekuje Bornmut u susretu 16. kola Premijer lige, trenutno dijeli petu poziciju sa Čelsijem i ima cilj da se plasira u neko od UEFA takmičenja.

''Da budem fer, kada pričamo o mom vremenu tamo, mi smo se uvijek borili i osvajali velike trofeje, igrali finala Lige šampiona tri puta, osvojili smo pet titula u Premijer ligi. Bila je to veoma uspješna era. Ukoliko pogledate timove Mančester Junajteda u posljednjih nekoliko godina, pomalo se mučimo da se takmičimo na visokom nivou. Očigledno, mislim da je ove sezone cilj da igraju evropski fudbal i da krenu sa te tačke'', kaže Vidić.

Junajted je ljetos krenuo u ozbiljno renoviranje tima, potrošili su 250.700.000 evra za pojačanja i Nemanja smatra da se napredak osjeća.

''Što se tiče pojačanja koja smo doveli ove sezone, nadam se da će se uklopiti brzo i da će oni biti ti koji će nas povesti u bolje dane, jer moramo da imamo igrače koji će biti konstantno dobri. Potrebna nam je baza od pet ili šest igrača koji će igrati godinu ili dvije dobro i onda možda uz još dva ili tri dobra igrača da konkurišemo za velike trofeje. Mislim da smo još na dvije ili tri godine od toga da se borimo za velike trofeje'', dodao je Nemanja.

Tim Rubena Amorima je ove sezone samo na jednoj utakmici u Premijer ligi uspio da ne primi gol.

''Bilo je to da debiju Senea Lamensa na golu Junajteda, na Old Trafordu sa Sanderlendom (2:0). Vidić odlično zna koliko je važno sačuvati mrežu. Iskreno, ja sam jedan od onih koji vjeruju da su defanzivci ti koji donose trofeje, jer ako pogledate statistiku iz posljednjih deset, 15 ili 20 godina, vidite da tim koji primi najmanje golova, osvaja trofeje. Mislim da je to jako važno. Ove sezone gledajući Mančester Junajted, bilo je mečeva koje su dobro igrali pozadi, ali je bilo i oni gdje su primali po nekoliko golova. Statistički, reklo bi se da i dalje primamo previše golova, ali saglasan sam sa tim da su neki igrači unaprijedili igru i da ove sezone igraju mnogo bolje'', dodao je Nemanja.

Konkretno, iznio je niz pohvala za Holanđanina Matijsa De Lihta, po mnogima jednog od najboljih defanzivaca ove sezone u Premijer ligi.

''De Liht je po meni najbolji igrač odbrane u Mančester Junajtedu. Mislim da je konstantnost ključ. Ako želite da igrate za Mančester Junajted, morate da igrate dobro iz nedjelje u nedjelju. Ne možete sebi da dozvolite da igrate jednu dobru pa dvije loše utakmice. U Mančesteru morate uvijek da mislite na ono što dolazi sutra, da ne gledate nazad. Morate da igrate najbolje što možete'', kaže Vidić.

Nemanja je prokomentarisao i to što se Srbija nije plasirana na Mundijal 2026. Ne radi se o tome da se nismo plasirali sada.

''Generalno, mislim da imamo dobre igrače, ali da ne igramo timski dobro. To se dešavalo i u moje vrijeme, imamo neke probleme u samom DNK naše igre, oko toga kakav ćemo fudbal igrati. Selektori su dolazili i odlazili, mijenjali smo stilove, pristup, mlade i stare igrače. Potrebni su nam stabilnost i plan. To je problem sa srpskim fudbalom. Mislim da ćemo uvijek imati talente, ali da moramo imati tim i stvoriti svoj DNK'', jasan je bivši kapiten Crvene zvezde, Srbije i Mančester Junajteda.

Za kraj, pokušao je da nađe odgovor i na pitanje ko od sadašnjih igrača u Premijer ligi najviše podsjeća na njega i Rija Ferdinanda u tandemu, prenosi Mocart.

''Saliba i Gabrijel su partneri koji najviše podsjećaju na to vrijeme koje smo imali Rio Ferdinand i ja. Ove sezone, Arsenal se brani dobro. Ne znam koliko mečeva su ove sezone igrali zajedno, ali takav im je mentalitet. Mislim da su primili ove sezone samo devet golova u Premijer ligi. To nešto govori o mentalitetu i njihovom pristupu, o njihovim defanzivcima. Znaju svoj posao, ulaze u meč razmišljajući, ‘mi ćemo da se branimo tako da ne primimo gol’. Zato su dobri, zato njih dvojica igraju dobro posljednjih nekoliko godina i treba im čestitati na tome'', zaključio je Vidić.