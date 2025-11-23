Logo

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije prohodni

23.11.2025

13:12

Komentari:

0
Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни
Foto: Srna

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije su prohodni, rečeno je iz preduzeća "Romanijaputevi". Nakon jučerašnjeg višečasovnog zastoja u mjestu Oglavak kod Trnova situacija danas u ovoj lokalnoj zajednici je stabilna.

- Za razliku od juče danas je puno bolje, puno stabilnije, svi lokalni putevi su pročišćeni, magistralni put takođe je pročišćen, nema zastoja i naše službe i dalje su na terenu i mislimo da će kako vrijeme bude odmicalo sve biti bolje i povoljniji uslovi za odvijanje nesmetanog saobraćaja i odvijanje ovih vanrednih izbora - naglasio je Miroslav Bjelica, načelnik opštine Trnovo za RTRS.

Tag:

Sarajevsko-romanijska regija

Komentari (0)
