Logo

Njemačka povećala broj deportacija od početka godine

Izvor:

SRNA

23.11.2025

14:26

Komentari:

0
Њемачка повећала број депортација од почетка године
Foto: Pixabay

Njemačka je deportovala 19.538 ljudi tokom 10 mjeseci ove godine, što je za oko petinu više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint rekao je da će Vlada dosljedno slijediti ovaj kurs i pripremati deportacije u Siriju i Avganistan.

Избори, Теслић

Republika Srpska

Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

Krajem prošlog mjeseca, Dobrint je rekao da su blizu kraja razgovori o deportacijama između predstavnika vlada Njemačke i Avganistana.

Markus Seder, predsjednik Hrišćansko-socijalne unije i ključni partner u koalicionoj vladi kancelara Fridriha Merca, izjavio je da je cilj da deportacije sljedeće godine budu još masovnije.

On je predložio izdvajanje posebnog terminala za deportacije na aerodromu u Minhenu, javila je agencija DPA.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

deportacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Republika Srpska

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

4 h

0
Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

Zdravlje

Stručnjak objasnio kako tijelo reaguje na zimu

4 h

0
Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Košarka

Košarkaši Igokee sutra gostuju u Čačku

4 h

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Svijet

Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

4 h

0

Više iz rubrike

Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Svijet

Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

4 h

0
Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Svijet

Papa apelovao za oslobađanje otete djece i nastavnika

5 h

0
САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

Svijet

SAD: Na dva metra smo od rješenja ukrajinskog sukoba, Kijev će morati da donese neke teške odluke

5 h

0
У току припреме за Путинову посјету Индији

Svijet

U toku pripreme za Putinovu posjetu Indiji

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

48

Kako hormoni utiču na kožu: Šta svaka žena treba znati

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner