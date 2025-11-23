Njemačka povećala broj deportacija od početka godine

Njemačka je deportovala 19.538 ljudi tokom 10 mjeseci ove godine, što je za oko petinu više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint rekao je da će Vlada dosljedno slijediti ovaj kurs i pripremati deportacije u Siriju i Avganistan.

Krajem prošlog mjeseca, Dobrint je rekao da su blizu kraja razgovori o deportacijama između predstavnika vlada Njemačke i Avganistana.

Markus Seder, predsjednik Hrišćansko-socijalne unije i ključni partner u koalicionoj vladi kancelara Fridriha Merca, izjavio je da je cilj da deportacije sljedeće godine budu još masovnije.

On je predložio izdvajanje posebnog terminala za deportacije na aerodromu u Minhenu, javila je agencija DPA.