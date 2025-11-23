Logo

Orao Rajka od polaska sa rodnog Uvca preletjela pola svijeta

Izvor:

Kurir

23.11.2025

14:47

Орао Рајка од поласка са родног Увца прелетјела пола свијета
Foto: Printscreen/Facebook/Fondacija za zaštitu ptica

Srbija ponosno prati nevjerovatno putovanje jednog od svojih najugroženijih i najvećih stanovnika - bjeloglavog supa Rajke, koja je ove godine poletjela iz Specijalnog rezervata prirode "Uvac" i prešla ogroman put sve do Afrike.

Vijest o njenom herojskom poduhvatu objavljena je na Fejsbuk grupi Fondacije za zaštitu ptica grabljivica, a praćena je slikom Rajke koja nosi GPS oznaku i mapom njene migracije koja oduzima dah.

Rajka, koja pripada koloniji beloglavih supova na Uvcu – najvećoj na Balkanu i jednoj od najvećih u Evropi – krenula je na put života i do sada je preletjela nekoliko država.

Ovaj podvig je posebno značajan jer mlade jedinke beloglavih supova često odlaze na lutanja, ali rijetko koja pređe toliku razdaljinu i prevaziđe sve opasnosti. Prelazak u Afriku potvrđuje izuzetnu izdržljivost i snagu ove veličanstvene ptice.

Аутобус

Gradovi i opštine

Vozač izbacio djevojku iz javnog prevoza zbog psa: Intervenisala i policija

U komentarima ispod objave na Fejsbuku, građani nisu krili svoje oduševljenje.

"Joooj, kolika daljina, kilometara, opasnosti... pa, bravo, hrabrice!", "Ono kad jedna ptica proputuje više nego što ću ja za 200 godina", "Svaka čast Rajki što je prevalila toliki put i stigla u Afriku. Respekt!", "Sve čestitke i ekipi koja brine o njima, veličanstvena Rajka", bili su samo neki od komentara.

Bjeloglavi sup (lat. Gyps fulvus) je vrsta price koja ima ključnu ulogu u ekosistemu kao „čistač prirode“, sprječavajući širenje bolesti. Njihov opstanak u Srbiji je rezultat decenija posvećenog rada lokalnog stanovništva i stručnjaka, koji su uz pomoć hranilišta uspjeli da obnove koloniju koja je bila pred izumiranjem nakon Drugog svjetskog rata.

(Kurir)

