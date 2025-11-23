Logo

Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

23.11.2025

14:25

Komentari:

0
До 11 часова излазност у Теслићу 7 одсто
Foto: ATV

Do 11 časova izlaznost u Tesliću bila je oko 7 odsto odnosno glasala su 3.303 birača, rekla je za ATV Biljana Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Teslić.

"U Tesliću imaju 62 redovna biračka mjesta i jedan mobilni tim. I pored ovakvih uslova sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme. Problema imamo zbog nedostatka električne energije. Do 10 sati 18 biračkih mjesta nije imalo električnu energiju, sada 8 nema. Po uputstvu CIK-a, obezbijedili smo baterije i agregate da ti ljudima obezbijedimo ukoliko večeras ne bude bilo struje da može da se izvrši brojanje kako treba", kaže za ATV Biljana Božić, predsjednik GIK Teslić.

хладноћа

Zdravlje

Stručnjak objasnio kako tijelo reaguje na zimu

Prilazi svim biračkim mjestima su očišćeni od snijega, a podjela biračkog materijala juče je bila otežana.

„Osim problema sa strujom, problem je i to što 59 zamjenika mi nemamo, pa vjerujte da ulazimo i mi ispred GIK-a i mijenjamo članove da mogu da odu na svoja biračka mjesta da glasaju. Sve ostalo teče bez problema“, dodala je Božić.

U Tesliću je registrovano 42.468 redovnih birača, a putem pošte glasa njih 1.715.

Podijeli:

Tagovi:

Teslić

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Republika Srpska

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

4 h

0
Стручњак објаснио како тијело реагује на зиму

Zdravlje

Stručnjak objasnio kako tijelo reaguje na zimu

4 h

0
Кошаркаши Игокее сутра гостују у Чачку

Košarka

Košarkaši Igokee sutra gostuju u Čačku

4 h

0
Ердоган жели обнављање споразума о извозу жита

Svijet

Erdogan želi obnavljanje sporazuma o izvozu žita

4 h

0

Više iz rubrike

Бирачи гласају и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ

Republika Srpska

Birači glasaju i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

4 h

0
Ђокић своју грађанску дужност обавио у Брчком

Republika Srpska

Đokić svoju građansku dužnost obavio u Brčkom

4 h

0
У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

Republika Srpska

U Mrkonjiću glasalo 10,22 odsto birača

5 h

0
Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

Republika Srpska

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije prohodni

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

48

Kako hormoni utiču na kožu: Šta svaka žena treba znati

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner