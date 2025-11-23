Do 11 časova izlaznost u Tesliću 7 odsto

Do 11 časova izlaznost u Tesliću bila je oko 7 odsto odnosno glasala su 3.303 birača, rekla je za ATV Biljana Božić, predsjednik Gradske izborne komisije Teslić.

"U Tesliću imaju 62 redovna biračka mjesta i jedan mobilni tim. I pored ovakvih uslova sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme. Problema imamo zbog nedostatka električne energije. Do 10 sati 18 biračkih mjesta nije imalo električnu energiju, sada 8 nema. Po uputstvu CIK-a, obezbijedili smo baterije i agregate da ti ljudima obezbijedimo ukoliko večeras ne bude bilo struje da može da se izvrši brojanje kako treba", kaže za ATV Biljana Božić, predsjednik GIK Teslić.

Prilazi svim biračkim mjestima su očišćeni od snijega, a podjela biračkog materijala juče je bila otežana.

„Osim problema sa strujom, problem je i to što 59 zamjenika mi nemamo, pa vjerujte da ulazimo i mi ispred GIK-a i mijenjamo članove da mogu da odu na svoja biračka mjesta da glasaju. Sve ostalo teče bez problema“, dodala je Božić.

U Tesliću je registrovano 42.468 redovnih birača, a putem pošte glasa njih 1.715.