D‌ječak izboden na Voždovcu odbija da sarađuje sa policijom

Izvor:

Novosti.rs

14.12.2025

21:19

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом
Foto: Tanjug

D‌ječak od 14 godina, koji je u subotu uveče izboden nožem u grudi na Voždovcu, prema nezvaničnim informacijama, ne želi da ispriča šta se dogodilo niti ko ga je napao i povrijedio.

Za sada navodno ne želi da sarađuje sa policijom.

Ipak, istraga se nastavlja i iako je napadač za sada nepoznat, policija pokušava da otkrije ko je to i šta je motiv, pišu Novosti.

D‌ječak izboden nožem nalazi se na Institutu za majku i dete, stabilan je i nije životno ugrožen. Iako ovakve povrede mogu biti veoma opasne, imao je sreće što mu oštrica noža nije povrijedila srce.

Podsjećamo, d‌ječak je povrijeđen u Ulici generala Štefaneka u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. Oko 22 časa u subotu uveče, krvav je utrčao u obližnju piceriju i zatražio pomoć. Pozvana je Hitna pomoć, koja ga je prevezla u bolnicu.

