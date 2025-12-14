Izvor:
Novosti.rs
14.12.2025
21:19
Komentari:0
Dječak od 14 godina, koji je u subotu uveče izboden nožem u grudi na Voždovcu, prema nezvaničnim informacijama, ne želi da ispriča šta se dogodilo niti ko ga je napao i povrijedio.
Za sada navodno ne želi da sarađuje sa policijom.
Ipak, istraga se nastavlja i iako je napadač za sada nepoznat, policija pokušava da otkrije ko je to i šta je motiv, pišu Novosti.
Dječak izboden nožem nalazi se na Institutu za majku i dete, stabilan je i nije životno ugrožen. Iako ovakve povrede mogu biti veoma opasne, imao je sreće što mu oštrica noža nije povrijedila srce.
Podsjećamo, dječak je povrijeđen u Ulici generala Štefaneka u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu. Oko 22 časa u subotu uveče, krvav je utrčao u obližnju piceriju i zatražio pomoć. Pozvana je Hitna pomoć, koja ga je prevezla u bolnicu.
