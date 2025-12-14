Logo
"Počivaj u miru, debeljko" Ovo je Slađan koji je ubijen, motiv pljačka

Blic

14.12.2025

20:07

Убијени у Зајечару
Foto: Društvene mreže

U noći između petka i subote, na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječaru, pronađeno je tijelo muškarca Slađana J. (37). Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je riječ o ubistvu, a da je povod bila pljačka sefa. Potraga za osumnjičenima je u toku.

Od Slađana se opraštaju potresnim porukama na društvenim mrežama.

"Neka ti je laka zemlja, Slađane. A onima koji su te ubili, neka im je teška istina.", "Počivaj u miru debeljko, neka te anđeli čuvaju", "Sretao sam ga u gradu, javljali se jedan drugom iako se nikad nismo upoznali. S teškom mukom je zarađivao za hljeb, a bio je vrijedan i marljiv. Bog dušu da mu prosti mučenu", "Strašno koliko je zla u ljudima koji su ubili ovog čovjeka. Svakome se odazvao u pomoć..", glase neke od poruka.

Аустралија пуцњава

Svijet

Preživio Holokaust, stradao u napadu na plaži Bondaj!

Iz zaječarske policije potvrđeno je da je pronađeno tijelo muškarca , a po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti.

Udarili ga metalnim predmetom

Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta.

Храна

Zdravlje

Hrana koju kardiohirurg ne preporučuje za praznike

- On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je došlo do napada. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom, od čijih je posljedica preminuo na licu mjesta. Tijelo ubijenog muškarca u jutarnjim satima pronašao radnik stovarišta, koji ga je zatekao kako nepomično leži na stomaku, nakon čega su obaviješteni nadležni organi - navodi lokalni portal iz Zaječara.

Htjeli da opljačkaju sef

Sumnja se da je povod ubistva bila pljačka sefa koji se nalazio u jednoj od prostoriji na stovarištu.

Navodno je nekoliko osoba oko ponoći pokušalo da iznese sef, ali kako je bio masivan i težak, vezali su ga za automobil i vukli. Međutim, pljačkaši nisu uspjeli da stignu daleko. Sef je pronađen pedesetak metara dalje od stovarišta.

(Blic)

Zaječar

Ubistvo

Pljačka

