Ustavni sud BiH tek krajem januara o ustavnosti Vlade Srpske

Sudije ustavnog Suda BiH krajem prošlog mjeseca raspravljale su o ustavnosti izbora Vlade Republike Srpske i premijera Save Minića, ali saglasnosti nije bilo, pa je izostala i konačna odluka. Nova sjednica je tek krajem januara.

Ako se vodimo logikom, apsurdno je da Ustavni sud raspravlja o ustavnosti Vlade pet mjeseci nakon njenog izbora i nakon što je Vlada donijela i donosi brojne značajne odluke, predsjednik Suda u tome ne vidi ništa sporno. Predmet je, kaže, kompleksan i zahtijeva ozbiljan pristup.

„Mi smo raspravu doveli u određenu fazu u kojoj je zaključeno da ima potrebe još analizirati određene aspekte tog vrlo ozbiljnog pitanja. Da podsjetim da se ovdje radi o četiri zahtjeva spojenim u jedan, u kojima se traži ocjena ustavnosti Vlade pod jedan, a u drugom dijelu, rekoh spojeni su zahtjevi, traži se rješavanje spora između BiH i entiteta Republika Srpska“, rekao je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Ćeman ne može sa sigurnošću tvrditi ni da će odluka biti donesena i na sjednici u januaru. Vlada je izabrana u skladu sa Ustavom Republike Srpske i ništa tu nije sporno, poruka je iz Srpske.

„Svi ti koji nisu dobronamjerni, a koji su podnosili apelaciju i pokušavaju da ospore legitimitet Vlade Republike Srpske, trebali su da to podnesu Ustavnom sudu Republike Srpske, ako vie dešto sporno“, kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Odluke koje Vlada Srpske donosi i te kako utiču na život građana, pa je Ustavni BiH trebalo da po hitnom postupku odlučuje o ovoj apelaciji, smatraju pravnici. Treba imati u vidu da ova pravosudna institucija nije popunjena, odnosno da u njoj nema sudija iz Republike Srpske, pa to svakako utiče da ishod odluke, posebno ako sudije nemaju usaglašen stav, što je slučaj u ovom predmetu.

„Ako najmanje pet sudija nije za jednu odluku da će u roku ne dužem od šest mjeseci ponovo ta odluka doći na dnevni red, gdje će glas predsjednika Suda se računati kao dupli glas. Dakle, hipotetički, ako na ovoj posebnoj sjednici bi četvoro sudija bilo za jednu odluku i ukoliko je među tih četvoro predsjednik Ustavnog suda, odluka će biti prihvaćena zato što će on imati dupli glas“, rekao je Damir Sakić, pravnik.

Apelaciju za ocjenu ustavnosti Vlade Srpske i premijera Save Minića podnijeli su delegati Kluba bošnjačkog naroda Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, poslanici Predstavničkog doma Parlamenta BiH i prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda. Premijer Savo Minić ranije je još rekao da vjeruje u pravdu, ali da će i ako je ne bude u slučaju odluke Ustavnog suda, Srpska institucionalno odgovoriti.