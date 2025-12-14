Prva kandidatura za izbore u BiH! Komšić nije, evo ko ide ispred DF-a

Kandidat Demokratske fronte (DF) za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda na Opštim izborima 2026. godine biće Slaven Kovačević.

Predsjedništvo Demokratske fronte je ovu odluku donijelo na današnjoj sjednici.

Kovačević je i ranije bio kandidat u izbornim ciklusima, ali ne za poziciju člana Predsjedništva BiH. U periodu 2012 - 2016 bio je SDP-ov odbornik u Gradskom vijeću Sarajeva, u koje je ušao iz Opštinskog vijeća Centar.

BiH Neugodni detalji u slučaju Kovačević protiv BiH

Nedavno je bio u žiži javnosti zbog presude Evropskog suda za ljudska prava, koji je presudio u korist Bosne i Hercegovine u predmetu u kojem se Kovačević žalio na povredu izbornog prava.

Novinar Dnevnog avaza Danijal Hadžović izjavio je da je Slaven Kovačević poznat po svom mijenjanju nacionalne pripadnosti. Kovačević je neko vrijeme bio Hrvat, trenutno se izjašnjava kao "ostali", a u jednom periodu se izjašnjavao kao Srbin, pojašnjavao je prošle godine Hadžović.

Inače, ovo je prvi zvanični kandidat za Predsjedništvo BiH na izborima naredne godine s obzirom na to da mnoge stranke još uvijek razmatraju potencijalne prijedloge.





BiH Evropski sud presudio: Kovačević nije žrtva

Njegova kandidatura dolazi nakon što je Željko Komšić, predsjednik DF-a, dobio prethodna dva mandata, što je maksimalni broj uzastopnih mandata u Predsjedništvu BiH, te ovaj izborni ciklus nema pravo da se kandiduje.