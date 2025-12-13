Logo
Podatke iz lične karte građana uzimaju isključivo ovlašteni kontrolori

Izvor:

SRNA

13.12.2025

10:30

Податке из личне карте грађана узимају искључиво овлаштени контролори

Podatke iz lične karte građana u BiH mogu da uzimaju kontrolori zakonski ovlašteni da provjeravaju identitet i vjerodostojnost dokumenta, a građani imaju pravo da traže informaciju od kontrolora o zakonskim ovlaštenjima za uzimanje na uvid ili kopiranje ličnih dokumenata, te obradu tih podataka.

Iz Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH rekli su Srni da se posebnim zakonima utvrđuje mogućnost prikupljanja kopija ličnih karata građana određenih kontrolora.

Takvo ovlaštenje imaju banke u BiH, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnost.

Kada je riječ o obradi Jedinstvenog matičnog broja /JMB/ građana, iz Agencije su podsjetili da je to regulisano Zakonom o JMB-u.

Članom 18. Zakona o JMB propisano je da se "samo ako je to zakonom izričito propisano, JMB upisuje u ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, radnu knjižicu, zdravstvenu legitimaciju, pasoš, vozačku dozvolu, oružni list, evidenciju o državljanstvu, kao i druge evidencije i javne isprave građana".

- Shodno navedenom, Zakon o JMB-u, kao leks specialis, eksplicitno ograničava obradu JMB samo u zakonom utvrđenim slučajevima. Kontrolori koji imaju posebnim zakonima ovlaštenja mogu da obrađuju JMB-ove građana - istakli su iz Agencije, te dodali da u suprotnom dolazi do povrede Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Ukoliko postoji sumnja o kršenju prava na zakonitu obradu ličnih podataka, građani mogu da podnesu prigovor Agenciji.

Prigovor treba da sadrži ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, naziv kontrolora protiv kojeg se podnosi prigovor, kratko obrazloženje prigovora, raspoložive dokaze i druge relevantne informacije vezane za predmet prigovora, te potpis podnosioca prigovora.

Svojeručno potpisan prigovor građani mogu da dostave putem pošte, faksom, imejlom ili lično na protokol Agencije.

Iz Agencije su dodali da građani treba da vode računa o ličnim dokumentima kako ih ne bi izgubili, odnosno da ne bi došlo do zloupotrebe podataka iz dokumenta.

U slučaju gubitka dokumenta potrebno je da građani odmah o tome da obavijeste nadležnu policijsku stanicu.

lične karte

BiH

