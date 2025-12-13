Izvor:
Troškovi zemalja EU neprekidno rastu sudeći prema statističkim podacima, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zaharova je time odgovorila na tvrdnju Fon der Lajenove da će sve dok traje "surovi agresivni sukob" troškovi za Rusiju neprestano rasti.
"Sudeći po statističkim podacima, upravo troškovi zemalja EU rastu neprekidno. A kakve signale Ursula šalje njima i za šta ih kažnjava", upitala je Zaharova.
Potom je šaljivo dodala:
-Samo pustite Ursulu u baštu - aludirajući na rusku frazu "pustiti jarca u baštu", odnosno nekog ko će napraviti štetu.
Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je 1. decembra da je EU obezbijedila Ukrajini preko 187 milijardi evra od februara 2022. godine.
