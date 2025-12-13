Logo
Ovo su razlozi zbog kojih biste ananas trebali uključiti u ishranu

Izvor:

Kliks

13.12.2025

09:58

Ово су разлози због којих бисте ананас требали укључити у исхрану
Foto: pexels/Polina Tankilevitch

Ananas je tropsko voće poznato po svom osvježavajućem okusu i brojnim zdravstvenim benefitima.

Osim što daje energiju i svježinu, redovna konzumacija ananasa može pozitivno utjecati na imunitet, kožu i probavu.

Vitamin C u ananasu stimuliše proizvodnju imunoglobulina u tijelu, pomažući prirodnoj odbrani od virusa i bakterija. Osim toga, vitamin C doprinosi zdravlju kože podstiče stvaranje prirodnog kolagena, smanjuje vidljive znakove starenja i koži daje sjaj.

Ananas je bogat i antioksidansima, koji zajedno sa flavonoidima štite ćelije od oštećenja slobodnih radikala, smanjuju upale i doprinose opštem zdravlju. Osim vitamina, ovo voće obiluje manganom, koji je važan za održavanje jakih i zdravih kostiju. Redovna konzumacija ananasa može pomoći u održavanju minerala u tijelu, jer jedna šoljica svježeg voća sadrži značajan dio dnevne potrebe za manganom.

селма чабрић

Republika Srpska

Zbog svojih svojstava, ananas se često koristi u pripremi sosova za jela s mesom, jer voće olakšava varenje teže hrane. Iako nije dokazano da ananas direktno sagorijeva masti, on je niskokaloričan i bogat vlaknima, vitaminima i mineralima, pa je odličan dodatak ishrani svima koji paze na figuru.

Ananas se može jesti samostalno, dodavati u salate, deserte ili sosove za meso. Čak i kada je konzerviran, većina korisnih svojstava ostaje očuvana. Najbolje je birati ananas u sopstvenom soku, kako biste izbjegli dodatni šećer i unos suvišnih ugljenih hidrata. Redovna konzumacija ananasa doprinosi jačanju imuniteta, zdravoj koži i olakšanoj probavi.

