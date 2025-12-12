Najjednostavniji trik za čišćenje i najprljavije pegle

Izvor:
Žena Blic
12.12.2025
13:55
Komentari:0
Prljava pegla može lako da uništi odjeću ostavljajući tamne tragove i fleke na tkanini. Umjesto da kupujete skupa sredstva puna hemikalija, postoji jednostavan i bezbjedan način da peglu očistite uz pomoć stvari koje već imate u kući.
Ovaj trik je efikasan, brz i ne oštećuje grijnu ploču pegle.
Hronika
U kući gdje se muškarac raznio bombom su i djeca
Pegla se najčešće prlja zbog ostataka deterdženta, omekšivača, sintetike koja se topi na visokoj temperaturi i kamenca iz vode. Vremenom se na donjoj ploči stvaraju tamne naslage koje se prenose na odjeću. Redovno čišćenje ne samo da sprečava oštećenje garderobe, već produžava vijek trajanja pegle i poboljšava njen rad.
Jedan od najefikasnijih trikova za čišćenje pegle bez hemikalija jeste upotreba obične bijele paste za zube. Važno je da pegla bude isključena iz struje i potpuno hladna prije početka čišćenja. Mala količina paste nanosi se direktno na zaprljanu grijnu ploču, a zatim se blagim kružnim pokretima utrljava mekom, blago vlažnom krpom.
Zdravlje
Ne pretjerujte s unosom magnezijuma, ovo su posljedice
Nakon nekoliko minuta, prljavština počinje da se skida, a površina pegle postaje glatka i čista. Ostatke paste potrebno je temeljno obrisati čistom krpom, vodeći računa da ne ostanu tragovi u otvorima za paru.
Ako su rupice za paru zapušene, čišćenje grijne ploče neće biti dovoljno. U tom slučaju može se koristiti vlažan štapić za uši kojim se pažljivo uklanjaju naslage iz otvora. Ovaj korak je važan kako bi para nesmetano izlazila i kako bi se spriječilo curenje prljave vode tokom peglanja.
Ukoliko su naslage tvrdokornije, mogu se koristiti i drugi prirodni načini. So zagrijana na krpi može pomoći u uklanjanju tamnih tragova, dok pasta od sode bikarbone i malo vode efikasno skida mrlje sa metalne površine. Za unutrašnjost pegle i kamenac u parnim kanalima dobro rješenje je mješavina vode i sirćeta, koja se koristi kratko, nakon čega je obavezno ispiranje čistom vodom.
Region
Bebu ubila, spakovala u kutiju za cipele i bacila u kantu: Evo koliku kaznu je dobila
Kako bi pegla duže ostala čista, preporučuje se korištenje destilovane vode, redovno pražnjenje rezervoara i izbjegavanje peglanja sintetičkih materijala na previsokim temperaturama. Takođe, važno je da se pegla povremeno prebriše i kada nema vidljive prljavštine.
Savjeti
5 h0
Savjeti
8 h0
Savjeti
9 h0
Savjeti
10 h0
Najnovije
Najčitanije
17
06
16
58
16
50
16
36
16
33
Trenutno na programu