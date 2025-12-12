Logo
Najjednostavniji trik za čišćenje i najprljavije pegle

Izvor:

Žena Blic

12.12.2025

13:55

Најједноставнији трик за чишћење и најпрљавије пегле

Prljava pegla može lako da uništi odjeću ostavljajući tamne tragove i fleke na tkanini. Umjesto da kupujete skupa sredstva puna hemikalija, postoji jednostavan i bezbjedan način da peglu očistite uz pomoć stvari koje već imate u kući.

Ovaj trik je efikasan, brz i ne oštećuje grijnu ploču pegle.

Zašto se pegla prlja i zašto je važno redovno čišćenje

Pegla se najčešće prlja zbog ostataka deterdženta, omekšivača, sintetike koja se topi na visokoj temperaturi i kamenca iz vode. Vremenom se na donjoj ploči stvaraju tamne naslage koje se prenose na odjeću. Redovno čišćenje ne samo da sprečava oštećenje garderobe, već produžava vijek trajanja pegle i poboljšava njen rad.

Najjednostavniji prirodni način za čišćenje pegle

Jedan od najefikasnijih trikova za čišćenje pegle bez hemikalija jeste upotreba obične bijele paste za zube. Važno je da pegla bude isključena iz struje i potpuno hladna prije početka čišćenja. Mala količina paste nanosi se direktno na zaprljanu grijnu ploču, a zatim se blagim kružnim pokretima utrljava mekom, blago vlažnom krpom.

Nakon nekoliko minuta, prljavština počinje da se skida, a površina pegle postaje glatka i čista. Ostatke paste potrebno je temeljno obrisati čistom krpom, vodeći računa da ne ostanu tragovi u otvorima za paru.

Kako očistiti otvore za paru na pegli

Ako su rupice za paru zapušene, čišćenje grijne ploče neće biti dovoljno. U tom slučaju može se koristiti vlažan štapić za uši kojim se pažljivo uklanjaju naslage iz otvora. Ovaj korak je važan kako bi para nesmetano izlazila i kako bi se spriječilo curenje prljave vode tokom peglanja.

Alternativni kućni trikovi bez upotrebe hemikalija

Ukoliko su naslage tvrdokornije, mogu se koristiti i drugi prirodni načini. So zagrijana na krpi može pomoći u uklanjanju tamnih tragova, dok pasta od sode bikarbone i malo vode efikasno skida mrlje sa metalne površine. Za unutrašnjost pegle i kamenac u parnim kanalima dobro rješenje je mješavina vode i sirćeta, koja se koristi kratko, nakon čega je obavezno ispiranje čistom vodom.

Savjeti za održavanje pegle i sprečavanje prljanja

Kako bi pegla duže ostala čista, preporučuje se korištenje destilovane vode, redovno pražnjenje rezervoara i izbjegavanje peglanja sintetičkih materijala na previsokim temperaturama. Takođe, važno je da se pegla povremeno prebriše i kada nema vidljive prljavštine.

