Propao transfer Aleksandra Mitrovića

Aleksandar Mitrović se ne vraća u Saudijsku Arabiju nego će ostati ili u Kataru ili se vratiti u Evropu, o čemu odlučuje Duško Tošić.

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović mogao bi da promjeni sredinu ovog ljeta, a samo dva dana nakon što je lansirana informacija da se vraća u Saudijsku Arabiju - to je demantovano. Preciznije, čini se da je njegov transfer u Al Ahli propao.

Na kanalu "Saudi", u emisiji "Naša liga je drugačija", objašnjeno je da je transfer Aleksandra Mitrovića propao zbog toga što ponovo ima problema sa fizičkom spremom i da je to bila nepremostiva prepreka u dogovoru.

Mitrović je jedan od najboljih igrača u Saudijskoj Arabiji od kada je došlo do velikog upliva novca, bio je najbolji strijelac u Al Hilalu, tako da nije bilo iznenađenje što su pokušali da ga vrate poslije samo nekoliko mjeseci u Kataru, gdje čak i nije igrao previše.

Za sada, Mitrović je odigrao svega četiri utakmice za Al Rajan, što mu je bilo dovoljno da postigne tri gola i da zabilježi još dvije asistencije, ali pitanje je koliko će još igrati u Kataru.

Da li je Duško Tošić rješenje?

Uz odlazak u Saudijsku Arabiju, spominjalo se i da bi Aleksandar Mitrović mogao da se vrati u Evropu, tamo gdje se igra ipak najbolji fudbal. Za sada nema informacija o povratku u Englesku, nego odlasku u Tursku.

Navodno, transfer bi mogao da mu "završi" Duško Tošić koji blisko sarađuje sa Bešiktašem i koji traži napadača njegovog profila već u januaru. Znamo da je Tošić već učestvovao u nekoliko transfera igrača koji su odlazili u Istanbul, između ostalog i Pjanića iz Barselone, pa ćemo vidjeti i da li će sa Mitrovićem imati sreće.